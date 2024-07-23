Баскетбол (женщины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Матчи группового этапа турнира по баскетболу среди женщин в рамках Олимпиады в Париже пройдут с 28 июля по 4 августа. В группе А сыграют Испания, Китай, Сербия и Пуэрто-Рико. В группе В — Нигерия, Австралия, Канада и Франция. В группе С — Германия, Бельгия, США и Япония. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

28 июля, воскресенье

Группа А

14:30. Испания — Китай

22:00. Сербия — Пуэрто-Рико

29 июля, понедельник

Группа B

12:00. Нигерия — Австралия

18:15. Канада — Франция

Группа C

14:30. Германия — Бельгия

22:00. США — Япония

31 июля, среда

Группа А

12:00. Пуэрто-Рико — Испания

14:30. Китай — Сербия

1 августа, четверг

Группа C

12:00. Япония — Германия

22:00. Бельгия — США

Группа B

14:30. Австралия — Канада

18:15. Франция — Нигерия

3 августа, суббота

Группа А

12:00. Китай — Пуэрто-Рико

14:30. Сербия — Испания

4 августа, воскресенье

Группа C

12:00. Япония — Бельгия

18:15. Германия — США

Группа B

14:30. Канада — Нигерия

22:00. Австралия — Франция

Игры четвертьфинала пройдут 7 августа, полуфинала — 9 августа. Матч за третье место и финал запланированы на 11 августа.

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.