Баскетбол (женщины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Сегодня, 17:00
Матчи группового этапа турнира по баскетболу среди женщин в рамках Олимпиады в Париже пройдут с 28 июля по 4 августа. В группе А сыграют Испания, Китай, Сербия и Пуэрто-Рико. В группе В — Нигерия, Австралия, Канада и Франция. В группе С — Германия, Бельгия, США и Япония. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.
Группа А
14:30. Испания — Китай
22:00. Сербия — Пуэрто-Рико
Группа B
12:00. Нигерия — Австралия
18:15. Канада — Франция
Группа C
14:30. Германия — Бельгия
22:00. США — Япония
Группа А
12:00. Пуэрто-Рико — Испания
14:30. Китай — Сербия
Группа C
12:00. Япония — Германия
22:00. Бельгия — США
Группа B
14:30. Австралия — Канада
18:15. Франция — Нигерия
Группа А
12:00. Китай — Пуэрто-Рико
14:30. Сербия — Испания
Группа C
12:00. Япония — Бельгия
18:15. Германия — США
Группа B
14:30. Канада — Нигерия
22:00. Австралия — Франция
Игры четвертьфинала пройдут 7 августа, полуфинала — 9 августа. Матч за третье место и финал запланированы на 11 августа.
Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.