США переиграли Бразилию и вышли в полуфинал Олимпийских игр

Сегодня, 00:18
Сборная США выиграла у Бразилии в матче 1/4 финала турнира по баскетболу на Олимпийских играх-2024 — 122:87.
Самым результативным игроком встречи стал бразильский форвард Бруно Кабокло, набравший 30 очков. У американцев больше всего очков набрал атакующий защитник Девин Букер — 18.
В полуфинале американские баскетболисты сыграют против Сербии.
Олимпийские игры
Мужчины
1/4 финала
Бразилия — США — 87:122 (21:33, 15:30, 35:31, 16:28)
Б: Кабокло (30), де Паула (15), Уэртас (9).
С: Букер (18), Эдвардс (17), Эмбиид (14), Дэвис (13 ), Джеймс (12), Дюрант (11).
6 августа. Париж. «Bercy Arena».