Дюрант — об игре Карри в матче с Сербией: «Божественное выступление»

Форвард сборной США Кевин Дюрант прокомментировал игру Стефена Карри в матче против Сербии (95:91) в полуфинале олимпийского турнира в Париже.

36-летний Карри набрал 36 очков, став самым результативным игроком встречи.

«Стеф... Это было божественное выступление. Это было тяжело, потому что он боролся с проблемами на протяжении всего турнира. Сегодня был день Стефа, Бог был с ним этим вечером. С нами был настоящий Стеф — бросок за броском, перехват в концовке, он был везде. Это была одна из величайших игр, которые я видел в его исполнении», — приводит слова Дюранта BasketNews.

В финале Олимпийских игр сборная США сыграет с Францией. Матч пройдет 11 августа. Сербия в матче за бронзу встретится с Германией (10 августа).