Леброн Джеймс — об Олимпиаде-2028: «Я буду наблюдать за происходящим из Кабо»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что не планирует играть за сборную США на Олимпийских играх 2028 года.

«Вы уже знаете мой ответ. Я буду наблюдать за происходящим из Кабо. Мы не можем превзойти то, что мы только что сделали», — сказал Джеймс на подкасте Mind the Game.

40-летний американец является трехкратным олимпийским чемпионом (2008, 2012, 2024). Также на его счету бронза Олимпиады 2004 года.

Леброн пропустил старт сезона в НБА из-за проблем с седалищным нервом. Ранее форвард заявил, что не скучал по перелетам и был счастлив сидеть дома на диване после тренировки.