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Париж-2024

Сегодня, 18:21

Женская сборная США по баскетболу в восьмой раз подряд завоевала золото Олимпиады

Ана Горшкова
Корреспондент
Сборная США победила Францию.
Фото AFP
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Женская сборная США по баскетболу обыграла команду Франции в финале Олимпийских игр-2024 в Париже. Матч завершился со счетом 67:66.

Самым результативным игроком американской сборной стала Эйжа Уилсон, которая набрала 21 очко. У национальной команды Франции Габби Уильямс набрала 19 очков.

Женская сборная США одержала 62-ю победу подряд на Олимпиадах. Они выиграли золото Игр в восьмой раз подряд. Всего на их счету 10 побед на олимпийском турнире.

Финал женского баскетбола стал последним соревнованием Олимпиады-2024 в Париже. Таким образом, США выиграл медальный зачет (40-44-42, всего 125 медалей), Китай стал вторым (40-27-24).

Отметим, что в мужском финале турнира по баскетболу также играли команды Франции и США и победу одержали американцы (98:87).

Олимпийские игры. Женщины

Финал

Франция — США — 66:67 (9:15, 16:10, 18:20, 23:22)

11 августа. Париж. «Bercy Arena».

Источник: Медальный зачет
Баскетбол
Олимпиада
Сборная США по баскетболу
Сборная Франции по баскетболу
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