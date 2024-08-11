Сборные Франции и США сыграют в финале женского баскетбольного турнира Олимпийских игр-2024 в воскресенье, 11 августа. Матч за золотую медаль состоится на площадке арены «Берси» в Париже (Франция). Начало — в 16.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция заключительного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпийские игры в Париже. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации (комментарии доступны на английском языке).

В 1/2 финала женского баскетбольного турнира французская сборная победила Бельгию со счетом 81:75. Американцы были сильнее команды Австралии — 85:64.