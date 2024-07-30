Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Баскетбол

Париж-2024

Сегодня, 20:35

Сборная Франции по баскетболу победила Японию в овертайме матча Олимпиады-2024

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Сборная Франции по баскетболу обыграла Японию в овертайме матча Олимпийских игр в Париже — 94:90.

Самым результативным игроком встречи стал Юки Кавамура — 29 очков. Руи Хачимура набрал 24 очка. У Франции больше всех очков на свой счет записал Виктор Вембаньяма — 18 очков и 11 подборов.

Франция одержала вторую победу на Олимпиаде. Япония потерпела второе поражение. 2 августа француза сыграют с Германией, японцы в этот день встретятся с Бразилией.

Баскетбол

Олимпийские игры. Мужчины

Группа B

Япония — Франция — 90:94 ОТ (25:32, 19:17, 20:20, 20:15, 6:10)

30 июля. Париж. «Pierre Mauroy Stadium».

Олимпиада
Сборная Франции по баскетболу
3
Обсудить
Читайте также
Сборную США раскритиковали за подсчет медалей на Олимпиаде-2024
Ильин день в России отметят 2 августа
Проваливших гендерный тест боксеров допустили до женских соревнований на ОИ
Соболев в тупике и не нужен «Зениту», Пиняева вынуждают стать красно-белым, новая цель Амарала — 19-летний узбек. Что происходит в «Спартаке» перед дерби с «Динамо»
Лукашенко помиловал приговоренного к казни гражданина ФРГ Кригера
Расставить проценты: доходы от вкладов свыше 180 тыс. подпадут под налог
Популярное видео
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Сборная Испании по баскетболу обыграла Грецию на Олимпиаде в Париже