Мужская сборная Германии обыграла Грецию в четвертьфинале Олимпиады

Мужская сборная Германии победила Грецию в четвертьфинале баскетбольного турнира Олимпийских игр в Париже.

Матч завершился со счетом 76:63 в пользу немцев. Самым результативным игроком стал лидер греческой сборной Яннис Адетокунбо — 22 очка. У немецкой команды 18 очков набрал Франц Вагнер.

Германия вышла в полуфинал и встретится с победителем матча Франция — Канада.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дня Олимпиады в Париже.

Баскетбол

Олимпийские игры. Мужчины

1/4 финала

Германия — Греция — 76:63 (11:21, 25:15, 23:16, 17:11)

6 августа. Париж. «Bercy Arena».