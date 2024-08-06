Мужская сборная Германии обыграла Грецию в четвертьфинале Олимпиады

Сегодня, 13:41
Мужская сборная Германии победила Грецию в четвертьфинале баскетбольного турнира Олимпийских игр в Париже.
Матч завершился со счетом 76:63 в пользу немцев. Самым результативным игроком стал лидер греческой сборной Яннис Адетокунбо — 22 очка. У немецкой команды 18 очков набрал Франц Вагнер.
Германия вышла в полуфинал и встретится с победителем матча Франция — Канада.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дня Олимпиады в Париже.
Баскетбол
Олимпийские игры. Мужчины
1/4 финала
Германия — Греция — 76:63 (11:21, 25:15, 23:16, 17:11)
6 августа. Париж. «Bercy Arena».