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Париж-2024

Сегодня, 16:25

Гомельский — о победе сборной США на Олимпиаде: «Лучшие тренеры воспитывают лучших игроков»

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Известный комментатор Владимир Гомельский в комментарии «СЭ» отреагировал на победу сборной США над Францией в финале баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Париже — 98:87.

«Этот итог закономерен, у американцев была самая сильная команда. Они встретили большую конкуренцию в Париже со стороны сербов и французов, но победили. Это нормально, ведь в сборной США были представлены сильнейшие игроки. У них лучшая баскетбольная школа , где лучшие тренеры воспитывают лучших игроков», — сказал Гомельский «СЭ».

Мужская сборная США в 17-й раз выиграла золото Олимпийских игр и в 5-й раз — подряд. Франция проиграла четвертый финал Олимпиады и второй — подряд.

Константин Передерий

Олимпиада
Владимир Гомельский
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