Греция победила Австралию на Олимпиаде в Париже и сохранила шансы на плей-офф

Сегодня, 16:40
Мужская сборная Греции одержала победу в матче третьего тура баскетбольного турнира на Олимпиаде в Париже со сборной Австралии — 77:71.
Греки сохранили шансы на попадание в плей-офф соревнований с третьего места.
Лучшую результативность у победителей показал форвард Яннис Адетокунбо — 20 очков, семь подборов, шесть результативных передач. У австралийцев результативнее всех был Джок Ландейл. В его активе 17 очков, восемь подборов и одна передача.
Баскетбол
Олимпийские игры. Мужчины
Группа A
Австралия — Греция — 71:77 (24:25, 12:28, 14:9, 21:15)
2 августа. Париж. Pierre Mauroy Stadium.