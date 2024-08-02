Греция победила Австралию на Олимпиаде в Париже и сохранила шансы на плей-офф

Мужская сборная Греции одержала победу в матче третьего тура баскетбольного турнира на Олимпиаде в Париже со сборной Австралии — 77:71.

Греки сохранили шансы на попадание в плей-офф соревнований с третьего места.

Лучшую результативность у победителей показал форвард Яннис Адетокунбо — 20 очков, семь подборов, шесть результативных передач. У австралийцев результативнее всех был Джок Ландейл. В его активе 17 очков, восемь подборов и одна передача.

Баскетбол

Олимпийские игры. Мужчины

Группа A

Австралия — Греция — 71:77 (24:25, 12:28, 14:9, 21:15)

2 августа. Париж. Pierre Mauroy Stadium.