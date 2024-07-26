Испанские баскетболисты в шутку провели свою церемонию открытия Олимпиады в Лилле

Баскетболисты мужской сборной Испании опубликовали видео во время церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже.

Спортсмены не сумели приехать на церемонию в Париж — утром 27 июля они сыграют против Австралии в первом матче на Олимпийском турнире. В связи с этим игроки испанской сборной остались в Лилле, где провели импровизированную «церемонию» открытия, пройдя с флагами по беговой дорожке.

Церемония открытия Олимпиады проходит в пятницу, 26 июля. Игры в Париже продлятся до 11 августа. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. К Олимпиаде были допущены всего 15 россиян: семь теннисистов, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.

«СЭ» ведет трансляцию церемонии открытия Олимпиады-2024.