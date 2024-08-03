Ухов об олимпийском турнире: «Болею за наших братьев сербов»

Чемпион Евролиги, трехкратный чемпион Лиги ВТБ Иван Ухов в интервью «СЭ» отметил, что надеется на удачное выступление сборной Сербии на олимпийском баскетбольном турнире.

— Следите за олимпийским турниром? За кого-то болеете?

— За наших братьев сербов. К тому же несколько лет играли вместе с Николой Милутиновым, хорошо общались. Есть игроки, с кем пересекался по юниорским сборным, тот же Гудурич, по Евролиге. Да и в целом мне нравится, как они играют. Надеюсь, Сербия доберется до медалей.

— За кем еще интересно следить?

— Каждый матч интересный. Честно, наслаждаюсь олимпийским турниром. У Австралии очень качественный состав. Канадцы стали еще сильнее, чем на прошлогоднем ЧМ. Добавились Дилон Брукс и Келли Олиник. Всегда симпатична сборная Испании: как всегда, крепкие ветераны, Санти Адальма выходит на первые роли. Посмотрим, кто как себя проявит.

— Вы пока не успели сыграть на крупном турнире за сборную. Такая мечта еще осталась?

— Осталась. Сначала вроде был молодой. Говорили, мол, подожди чуть-чуть, еще ветераны доиграют. Перед ЧМ-2019 получил травму и не смог поехать в Китай. Сейчас мы не играем на международных турнирах, поэтому осадок остался. Надеюсь, мне еще представится такая возможность.