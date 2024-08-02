Сборная Испании по баскетболу проиграла Канаде и выбыла из Олимпиады-2024

Сборная Испании по баскетболу уступила Канаде в матче группового турнира на Олимпиаде-2024.

Матч завершился победой североамериканской команды со счетом 88:85. Самым результативным игроком встречи стал защитник канадцев Шей Гилджес-Александер — 20 очков.

Канада набрала 6 очков и с первого места вышла в плей-офф Олимпийских игр в Париже. Австралия с 4 очками стала второй в группе A, Греция (4) — третьей. Испания также набрала 4 очка, но по дополнительным показателям заняла последнее место и покинула турнир.

Баскетбол

Олимпийские игры. Мужчины

Группа A

Канада — Испания — 88:85 (19:19, 30:19, 15:18, 24:29)

2 августа. Париж. «Pierre Mauroy Stadium».