Карри — о финале баскетбольного турнира Олимпиады: «Видел только кольцо, не знал, кто передо мной»

Разыгрывающий защитник сборной США Стефен Карри прокомментировал свою игру в финале баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Париже.

В решающем матче американцы победили команду Франции со счетом 98:87. Карри стал самым результативным игроком сборной США, набрав 24 очка, реализовав 8 из 13 трехочковых бросков.

«Перед каждым броском тебе кажется, что он зайдет. Я видел только корзину. Не знал, кто передо мной. Время подходило к концу, это момент впечатлил меня самого. Нужно оставаться уверенным в себе, сконцентрироваться на настоящем, не дать себе дрогнуть. Необходима вера, чтобы взять на себя броски, которые ты обязан совершить», — цитирует Карри ESPN.

Мужская сборная США в 17-й раз выиграла золото Олимпийских игр и в 5-й раз — подряд. Франция проиграла четвертый финал Олимпиады и второй — подряд.