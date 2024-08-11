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Сегодня, 08:49

Карри — о финале баскетбольного турнира Олимпиады: «Видел только кольцо, не знал, кто передо мной»

Алина Савинова
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Разыгрывающий защитник сборной США Стефен Карри прокомментировал свою игру в финале баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Париже.

В решающем матче американцы победили команду Франции со счетом 98:87. Карри стал самым результативным игроком сборной США, набрав 24 очка, реализовав 8 из 13 трехочковых бросков.

«Перед каждым броском тебе кажется, что он зайдет. Я видел только корзину. Не знал, кто передо мной. Время подходило к концу, это момент впечатлил меня самого. Нужно оставаться уверенным в себе, сконцентрироваться на настоящем, не дать себе дрогнуть. Необходима вера, чтобы взять на себя броски, которые ты обязан совершить», — цитирует Карри ESPN.

Мужская сборная США в 17-й раз выиграла золото Олимпийских игр и в 5-й раз — подряд. Франция проиграла четвертый финал Олимпиады и второй — подряд.

Источник: ESPN
Сборная США по баскетболу
Стефен Карри
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