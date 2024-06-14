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Париж-2024

Сегодня, 12:38

Кириленко считает, что за медали Олимпиады будут бороться 6-7 сборных по баскетболу

Алина Савинова
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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал, кого считает фаворитом Олимпийских игр в Париже в соревнованиях по баскетболу.

«Американская сборная, несомненно, фаворит. Французы — тоже, как хозяева. В сербской сборной буквально на днях Никола Йокич подтвердил свое участие. И Йокич, и Василие Мицич, и Богдан Богданович, то есть несколько человек из Национальной баскетбольной ассоциации будут участвовать в Играх. Неплохая команда у канадцев. Я думаю, что шесть-семь команд будут конкурировать за награды», — приводит ТАСС слова Кириленко.

В Олимпийских играх-2024 примут участие 12 баскетбольных команд как у мужчин, так и у женщин. Соревнования пройдут с 27 июля по 11 августа в Лилле и Париже.

Источник: ТАСС
Андрей Кириленко
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