Леброн Джеймс оценил команды, вышедшие в плей-офф Олимпиады

Форвард сборной США Леброн Джеймс прокомментировал потенциальных соперников национальной команды в плей-офф Олимпиады в Париже.

В 1/4 финала американцы сыграют со сборной Бразилии. Матч пройдет во вторник, 6 августа. Начало — в 22.30 по московскому времени.

«Здесь много отличных команд. Очевидно, Канада и Германия. Мне нравится, как боролась Греция. В нашей группе была Сербия, мы знаем, на что они способны. Австралия тоже. Мы должны быть готовы к любому сопернику», — приводит слова Джеймса Lakers Nation.

В других парах четвертьфинала олимпийского турнира сыграют: Германия — Греция, Сербия — Австралия и Франция — Канада.