Леброн Джеймс оценил вероятность своего выступления на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе

Форвард «Лейкерс» и сборной США, рекордсмен по числу набранных очков в истории НБА Леброн Джеймс оценил вероятность своего участия в Олимпиаде-2028.

В субботу, 10 августа 39-летний Джеймс в составе американской команды стал победителем Игр-2024 в Париже. Леброн стал трехкратным олимпийским чемпионом.

«Я не представляю себя играющим на Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Впрочем, я так же не представлял себя на Играх-2024 в Париже. Но через четыре года — нет, не представляю себе этого», — приводит Basket News слова Джеймса.

Леброн Джеймс был признан самым ценным игроком баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024.