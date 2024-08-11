Леброн Джеймс признан MVP мужского турнира по баскетболу на Олимпиаде-2024

Форвард сборной США Леброн Джеймс признан самым ценным игроком мужского турнира по баскетболу на Олимпиаде-2024 в Париже.

39-летний спортсмен на Играх набирал в среднем 14,2 очка, а также делал 8,5 передачи, 6,8 подбора и 1,3 перехвата в среднем за матч при 66 процентах попаданий с игры.

В финале мужского баскетбольного турнира сборная США победила Францию (98:87). Леброн Джеймс в третий раз в карьере стал олимпийским чемпионом.

Сборная США в 17-й раз в истории выиграла мужской баскетбольный турнир на Олимпиаде.