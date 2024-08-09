Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Баскетбол

Париж-2024

Сегодня, 02:30

Леброн Джеймс стал первым, кто оформил два трипл-дабла на Олимпиаде

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Форвард сборной США Леброн Джеймс стал первым баскетболистом в истории Олимпийских игр, оформившим трипл-дабл дважды.

На Олимпиаде-2024 39-летний американец в матче 1/2 финала против Сербии (95:91) набрал 16 очков, сделал 12 подборов и 10 передач. Для него это второй трипл-дабл в истории Игр. На Олимпиаде-2012 в Лондоне отметился 11 очками, 14 подборами и 12 передачами в матче против Австралии.

Всего в истории Олимпийских игр было четыре трипл-дабл. Помимо Леброна это делали только Александр Белов (23 очка, 14 подборов, 10 передач в матче за СССР против Канады в 1976 году) и Лука Дончич (16 очков, 10 подборов, 18 передач в матче за Словению против Франции в 2021 году).

Сборная США по баскетболу
Леброн Джеймс
0
Читайте также
Ошибка Мола выбила олимпийских чемпионов из волейбольного турнира
Сербского дзюдоиста могут наказать за религиозный жест на Олимпиаде-2024
Смирнов опубликовал первый комментарий военкора Поддубного после ранения
Соболев проводит все время в компьютерной игре. Что происходит в «Спартаке»
Рогов сообщил о возможном покушении на министра обороны Украины Умерова
Алаудинов сообщил о прибытии отряда спецназа «Ахмат» в Курскую область
Популярное видео
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Париже полиция заблокировала пешеходов из-за баскетболистов