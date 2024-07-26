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Париж-2024

26 июля, 23:00

Леброн Джеймс стал знаменосцем сборной США на церемонии открытия Олимпийских игр

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Леброн Джеймс.
Фото Reuters
Леброн Джеймс — знаменосец сборной США на церемонии открытия Олимпийских игр.
Фото AFP
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Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вынес флаг сборной США на церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.

Леброн Джеймс — знаменосец сборной США на церемонии открытия Олимпийских игр.
Фото AFP

39-летний американец в составе национальной команды два раза выигрывал золотые медали Олимпиады (Пекин-2008 и Лондон-2012). На Играх-2004, которые прошли в Афинах, Леброн стал бронзовым призером.

Церемония открытия Олимпиады-2024 впервые в истории проходит не в чаше стадиона, а в городе. Официальная и заключительная часть мероприятия состоится на площади Трокадеро.

Церемония открытия Олимпиады проходит под дождем. Церемония открытия Олимпиады 2024 в Париже: онлайн-трансляция
Олимпиада
Сборная США по баскетболу
Леброн Джеймс
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