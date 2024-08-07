Леброну Джеймсу нанесли четыре шва после удара локтем в бровь

Форварду сборной США по баскетболу Леброну Джеймсу нанесли четыре шва в районе левого глаза после попадания локтем в матче с Бразилией (122:87) в четвертьфинале Олимпиады.

Инцидент произошел в третьей четверти. После этого 39-летний американец не смог доиграть матч.

«Со мной все нормально. Просто пропустил случайный удар по лицу», — сказал Джеймс после игры.

Всего в этой встрече Джеймс провел на паркете 16 минут 39 секунд, набрал 12 очков, сделал 3 подбора и 9 результативных передач.