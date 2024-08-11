Мамун — о Чайковском на Олимпиаде: «Классика незаменима, любима во всем мире»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун в интервью «СЭ» отреагировала на выступление французской балетной труппы под фрагмент из «Лебединого озера» на Олимпиаде.

— В большом перерыве полуфинала мужского баскетбольного турнира США — Сербия выступила французская балетная труппа, показавшая фрагмент из «Лебединого озера» Петра Ильича Чайковского. Как вам такое?

— Это было очень интересно.

— Не удивились?

— Это доказывает то, что классика незаменима, любима во всем мире. Поэтому получилось здорово.

В перерыве полуфинала мужского баскетбольного турнира между Сербией и США организаторы представили французскую балетную труппу. Она выступила под композицию русского композитора Петра Ильича Чайковского из балета «Лебединое озеро».

На Олимпиаде в Париже запрещены официальные упоминания России.

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