Женская сборная Австралии по баскетболу завоевала бронзу на Олимпиаде-2024

Сегодня, 14:25
Женская сборная Австралии по баскетболу обыграла команду Бельгии в матче за 3-е место на Олимпийских играх-2024.
Игра завершилась со счетом 85:81. Самым результативным игроком матча стала Эзийода Магбигор, набравшая 30 очков.
В финале женского турнира сыграют сборные Франции и США. Начало — в 16:30 по московскому времени.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию заключительного соревновательного дня парижских Игр.
Олимпийские игры. Женщины
Матч за 3-е место
Бельгия — Австралия — 81:85 (19:20, 17:17, 25:23, 20:25)
11 августа. Париж. «Bercy Arena».