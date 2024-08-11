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Париж-2024

Сегодня, 14:25

Женская сборная Австралии по баскетболу завоевала бронзу на Олимпиаде-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Женская сборная Австралии по баскетболу обыграла команду Бельгии в матче за 3-е место на Олимпийских играх-2024.

Игра завершилась со счетом 85:81. Самым результативным игроком матча стала Эзийода Магбигор, набравшая 30 очков.

В финале женского турнира сыграют сборные Франции и США. Начало — в 16:30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию заключительного соревновательного дня парижских Игр.

Олимпийские игры. Женщины

Матч за 3-е место

Бельгия — Австралия — 81:85 (19:20, 17:17, 25:23, 20:25)

11 августа. Париж. «Bercy Arena».

Олимпиада
Сборная Австралии по баскетболу
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