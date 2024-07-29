Оргкомитет Олимпиады-2024 извинился за ошибку с гимном Южного Судана

Директор по коммуникациям оргкомитета Олимпиады-2024 в Париже Энн Дескам принесла извинения за ошибку организаторов, которые перепутали гимн Южного Судана перед баскетбольным матчем против Пуэрто-Рико.

«Если это так, мы приносим свои извинения», — сказала Дескам журналистам на пресс-конференции.

28 июля Южный Судан обыграл Пуэрто-Рико (90:79), впервые одержав победу на олимпийском турнире. Перед игрой организаторы включили гимн Судана, независимость от которого Южный Судан получил в 2011 году.