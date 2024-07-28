Оргкомитет Олимпийских игр-2024 извинился за неправильный гимн Южного Судана

Директор по коммуникациям оргкомитета Олимпийских игр в Париже Энн Дескам принесла извинения за ошибку организаторов, которые перепутали гимн Южного Судана на баскетбольном матче.

«Если это так, мы приносим свои извинения», — приводит РИА Новости слова Дескам.

В воскресенье, 28 июля, перед дебютным матчем сборной Южного Судана на Олимпиаде запустили другую мелодию. После того, как болельщики начали выражать недовольство на трибунах и размахивать флагами, организаторы исправили ошибку.

В этой встрече мужская сборная Южного Судана обыграла баскетболистов из Пуэрто-Рико со счетом 90:79. Команды выступают в одной группе с Сербией и США.