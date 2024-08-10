Панов считает, что Франция не составит США конкуренцию в финале Олимпиады по баскетболу

Президент «Пари НН» Сергей Панов поделился ожиданиями от финала Олимпиады по баскетболу среди мужчин между сборными Франции и США.

«Франция не сможет составить конкуренцию США в финале. Ни за счет каких игроков, только за счет болельщиков. Борьба в полуфинале с сербами меня не удивила, потому что я когда давал прогнозы, делал ставку на Сербию. Очень обидно, что не хватило еще одного игрока, который мог помочь лидерам сборной Сербии. Не хватило сил и игрока, который мог забить из-под кольца, подобрать или побороться», — цитирует Панова Vprognoze.ru.

Сборные Франции и США сыграют за золото Олимпиады 10 августа. Начало — в 22.30 по московскому времени.