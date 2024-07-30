Сборная Испании по баскетболу обыграла Грецию на Олимпиаде в Париже

Мужская сборная Испании по баскетболу обыграла команду Греции в групповом этапе Олимпиады в Париже — 84:77.

У победителей самым результативным оказался форвард Санти Альдама, в активе которого 19 очков, а также 12 подборов и две передачи.

У греков лучшим оказался Яннис Адетокунбо. В его активе 27 очков, 11 подборов и три передачи.

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр проходит с 27 июля по 10 августа.

Баскетбол

Олимпийские игры. Мужчины

Группа A

Испания — Греция — 84:77 (21:22, 28:13, 13:21, 22:21)

30 июля. Париж. Pierre Mauroy Stadium.