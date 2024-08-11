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Париж-2024

Сегодня, 00:16

Сборная США обыграла Францию в финале баскетбольного турнира Олимпиады

Руслан Минаев
Стефен Карри (слева), Кевин Дюрант (по центру) и Леброн Джеймс.
Фото AFP
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Мужская сборная США обыграла Францию в финале баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Париже — 98:87.

Самым результативным игроком американской команды стал Стефен Карри, который набрал 24 очка, реализовав 8 из 13 трехочковых бросков. У французов больше всех очков набрал Виктор Вембаньяма — 26.

Форвард сборной США Кевин Дюрант стал четырехкратным олимпийским чемпионом, установив рекорд в командных видах спорта.

Мужская сборная США в 17-й раз выиграла золото Олимпийских игр и в 5-й раз — подряд. Франция проиграла четвертый финал Олимпиады и второй — подряд.

Виктор Вембаньяма и&nbsp;Леброн Джеймс. Олимпиада-2024: Сборная США победила Францию в баскетбольном финале. Онлайн-трансляция 10 августа

Баскетбол

Олимпийские игры

Мужчины

Финал

Франция — США — 87:98 (15:20, 26:29, 25:23, 21:26)

Франция: Вембаньяма (26), Ябуселе (20), Де Коло (12)

США: Карри (24), Дюрант (15), Букер (15), Джеймс (14+10 передач)

10 августа. Париж. «Bercy Arena».

Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
Баскетбол
Сборная США по баскетболу
Сборная Франции по баскетболу
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