Сборная Южного Судана победила команду Пуэрто-Рико в первом туре Олимпиады

Мужская сборная Южного Судана обыграла команду Пуэрто-Рико на групповом этапе Олимпиады в Париже — 90:79.

Наиболее результативным игроком победителей стал защитник Карлик Джонс, который набрал 19 очков.

Самым результативным игроком национальной команды Пуэрто-Рико стал разыгрывающий Хосе Альварадо, набравший 26 очков.

Олимпийские игры в Париже стали первыми Играми, в которых приняла участие сборная Южного Судана.

Баскетбол

Олимпийские игры. Мужчины

Группа C

Южный Судан — Пуэрто-Рико — 90:79 (20:28, 28:26, 23:15, 19:10)

28 июля. Париж. «Pierre Mauroy Stadium».