Сборная Сербии по баскетболу вырвала победу над Австралией и вышла в полуфинал Олимпиады-2024

Сборная Сербии по баскетболу одержала победу над национальной командой Австралии (95:90 ОТ) в четвертьфинале Олимпийских игр-2024. Сербия отыграла 24-х очковый гандикап. Во второй четверти команда проигрывала со счетом 20:44. В полуфинале Игр-2024 сербы сыграют с победителем встречи Бразилия — США. Олимпийский баскетбольный турнир в Париже завершится 10 августа. Чемпионами турнира в Токио-2020 стала сборная США, обыгравшая французов в решающем матче. Баскетбол

Олимпийские игры. Мужчины 1/4 финала Сербия — Австралия — 95:90 ОТ (17:31, 25:23, 25:11, 15:17, 13:8) Сербия: Йокич (21 + 14 подборов + 8 передач), Богданович (17), Мичич (14).

Австралия: Миллс (26), Гидди (25). 6 августа. Париж. «Bercy Arena».