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Париж-2024

Сегодня, 17:42

Сборная Сербии по баскетболу вырвала победу над Австралией и вышла в полуфинал Олимпиады-2024

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Сборная Сербии по баскетболу одержала победу над национальной командой Австралии (95:90 ОТ) в четвертьфинале Олимпийских игр-2024.

Сербия отыграла 24-х очковый гандикап. Во второй четверти команда проигрывала со счетом 20:44.

В полуфинале Игр-2024 сербы сыграют с победителем встречи Бразилия — США.

Олимпийский баскетбольный турнир в Париже завершится 10 августа.

Чемпионами турнира в Токио-2020 стала сборная США, обыгравшая французов в решающем матче.

Баскетбол
Олимпийские игры. Мужчины

1/4 финала

Сербия — Австралия — 95:90 ОТ (17:31, 25:23, 25:11, 15:17, 13:8)

Сербия: Йокич (21 + 14 подборов + 8 передач), Богданович (17), Мичич (14).
Австралия: Миллс (26), Гидди (25).

6 августа. Париж. «Bercy Arena».

Баскетбол
Сборная Австралии по баскетболу
Сборная Сербии по баскетболу
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