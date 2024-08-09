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Париж-2024

Сегодня, 20:23

Американские баскетболистки вышли в финал Олимпийских игр в Париже

Руслан Минаев
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Женская сборная США по баскетболу вышла в финал Олимпийских игр 2024 года.

В полуфинале американки обыграли сборную Австралии со счетом 85:64. У США самым результативным игроком стала Бреанна Стюарт — 16 очков. У Австралии больше всех очков набрала Изобель Борлэз — 11.

США сыграет за золото с победителем матча Франция — Бельгия. Австралия встретится с проигравшей сборной в игре за бронзу.

Баскетбол

Олимпийские игры. Женщины

1/2 финала

США — Австралия — 85:64 (20:16, 25:11, 21:13, 19:24)

9 августа. Париж. «Bercy Arena».

Баскетбол
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