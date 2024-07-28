Сборная США по баскетболу разгромила Сербию в первом матче на Олимпиаде-2024

Сегодня, 20:09
Сборная США разгромила Сербию в матче группового турнира Олимпийских игр в Париже — 110:84.
Самым результативным игроком у американцев стал Кевин Дюрант (23 очка), у Сербии — Никола Йокич (20 очков и 8 результативных передач). Форвард сборной США Леброн Джеймс набрал 21 очко и сделал 9 результативных передач.
США набрали 2 очка в группе C. В следующем матче команда Стива Керра сыграет с Южным Суданом 31 июля. Сербия в этот же день встретится с Пуэрто-Рико.
Баскетбол
Олимпийские игры. Мужчины
Группа C
Сербия — США — 84:110 (20:25, 29:33, 16:26, 19:26)
Сербия: Йокич (20 и 8 передач), Богданович (14), Добрич (13), Мичич (11)
США: Дюрант (23), Джеймс (21+9 передач), Холидей (15), Букер (12), Карри (11)
28 июля. Париж. «Pierre Mauroy Stadium».