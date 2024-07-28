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Париж-2024

Сегодня, 20:09

Сборная США по баскетболу разгромила Сербию в первом матче на Олимпиаде-2024

Руслан Минаев
Леброн Джеймс.
Фото Global Look Press
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Сборная США разгромила Сербию в матче группового турнира Олимпийских игр в Париже — 110:84.

Самым результативным игроком у американцев стал Кевин Дюрант (23 очка), у Сербии — Никола Йокич (20 очков и 8 результативных передач). Форвард сборной США Леброн Джеймс набрал 21 очко и сделал 9 результативных передач.

США набрали 2 очка в группе C. В следующем матче команда Стива Керра сыграет с Южным Суданом 31 июля. Сербия в этот же день встретится с Пуэрто-Рико.

Баскетбол

Олимпийские игры. Мужчины

Группа C

Сербия — США — 84:110 (20:25, 29:33, 16:26, 19:26)

Сербия: Йокич (20 и 8 передач), Богданович (14), Добрич (13), Мичич (11)

США: Дюрант (23), Джеймс (21+9 передач), Холидей (15), Букер (12), Карри (11)

28 июля. Париж. «Pierre Mauroy Stadium».

Баскетбол
Сборная Сербии по баскетболу
Сборная США по баскетболу
Кевин Дюрант
Леброн Джеймс
Никола Йокич
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