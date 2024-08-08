США сыграет с Сербией в полуфинале олимпийского баскетбольного турнира 8 августа

США сыграет с Сербией в матче 1/2 финала олимпийского баскетбольного турнира среди мужчин в четверг, 8 августа. Время начала матча — 22:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке соревновательного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпийские игры в Париже. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации (комментарии доступны на английском языке).

Матч за 3-е место и финал запланированы на 10 августа. Победитель матча сыграет в решающем матче со сборной Франции.

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.