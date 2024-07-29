Женская сборная США по баскетболу разгромила Японию в первом матче на Олимпиаде-2024

Женская сборная США по баскетболу победила Японию в матче группового турнира Олимпиады-2024 — 102:76.

У североамериканской команды самым результативным игроком стала Эйджа Уилсон — 24 очка и 12 подборов. Форвард сборной США Бреанна Стюарт набрала 20 очков, у Бриттни Грайнер — 11 очков и 9 подборов.

1 августа США сыграют с Бельгией, а Япония встретится с Германией.

Баскетбол

Олимпийские игры. Женщины

Группа C

США — Япония — 102:76 (22:15, 28:24, 29:18, 23:19)

29 июля. Париж. «Pierre Mauroy Stadium».