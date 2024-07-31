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Париж-2024

31 июля, 23:59

Баскетбольная сборная США обыграла Южный Судан и вышла в плей-офф Олимпиады-2024

Сергей Разин
корреспондент
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Сборная США в матче группового турнира Олимпиады-2024 обыграла Южный Судан со счетом 103:86.

Самым результативным на паркете стал форвард суданцев Нуни Омот, набравший 24 очка. У центрового американцев Бэма Адебайо 18 очков.

Американцы с 4 очками занимают первое место в группе C и вышли в плей-офф. Суданцы с 3 очками — на третьей строчке.

В следующем матче США 3 августа сыграют с Пуэрто-Рико, Южный Судан в этот же день встретится с Сербией.

Баскетбол

Олимпийские игры. Мужчины

Группа C

США — Южный Судан — 103:86 (26:14, 29:22, 18:19, 30:31)

31 июля. Париж. «Pierre Mauroy Stadium».

Сборная США по баскетболу
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