Матч группового этапа мужского баскетбольного турнира между сборными США и Южного Судана пройдет в среду, 31 июля, на Олимпиаде-2024. Начало — 22:00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция соревновательного дня Игр. В России федеральные телеканалы не стали приобретать права на трансляцию Олимпиады. В прямом эфире следить за игрой США — Южный Судан можно на официальном сайте МОК.

На старте Игр в Париже американцы нанесли поражение сборной Сербии (110:84), а баскетболисты Южного Судана одержали победу над Пуэрто-Рико (90:79).

Игры группового этапа проходят с 27 июля по 3 августа. Матчи четвертьфинала состоится 6 августа, полуфинала — 8 августа. Встреча за третье место и финал запланированы на 10 августа.

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.