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Париж-2024

Сегодня, 07:15

Карри: «Полуфинал Олимпиады с Сербией был одним из лучших матчей, в которых я когда-либо участвовал»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Баскетболист сборной США Стефен Карри прокомментировал выход команды в финал Олимпиады-2024. В полуфинале американцы обыграли Сербию со счетом 95:91.

«Сербия была сильна весь матч, они хорошо играли. Думаю, это был один из лучших матчей, в которых я когда-либо участвовал. Соперник действовал идеально и заставил нас подняться на максимально возможный уровень. Мы были невероятны в последней четверти, я горжусь своей командой. У нас самая длинная скамейка. Во всех командах есть сильные игроки, но, думаю, у нас их больше. Это и стало ключом к успеху», — приводит слова Карри L'Equipe.

В финале Олимпийских игр сборная США сыграет с Францией. Матч пройдет 11 августа. Сербия в матче за бронзу встретится с Германией (10 августа).

Леброн Джеймс в&nbsp;матче против Сербии. Сербы провели великий матч, но Карри с Леброном их остановили

Сборная Сербии по баскетболу
Сборная США по баскетболу
Стефен Карри
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