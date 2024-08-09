Карри: «Полуфинал Олимпиады с Сербией был одним из лучших матчей, в которых я когда-либо участвовал»

Баскетболист сборной США Стефен Карри прокомментировал выход команды в финал Олимпиады-2024. В полуфинале американцы обыграли Сербию со счетом 95:91.

«Сербия была сильна весь матч, они хорошо играли. Думаю, это был один из лучших матчей, в которых я когда-либо участвовал. Соперник действовал идеально и заставил нас подняться на максимально возможный уровень. Мы были невероятны в последней четверти, я горжусь своей командой. У нас самая длинная скамейка. Во всех командах есть сильные игроки, но, думаю, у нас их больше. Это и стало ключом к успеху», — приводит слова Карри L'Equipe.

В финале Олимпийских игр сборная США сыграет с Францией. Матч пройдет 11 августа. Сербия в матче за бронзу встретится с Германией (10 августа).