Стив Керр: «Уже видел подобное в исполнении Карри, но каждый раз как первый»

Главный тренер сборной США по баскетболу Стив Керр оценил игру Стефена Карри в финале Олимпиады в Париже.

«Уже видел подобное в исполнении Стефа, но каждый раз как первый. В международном баскетболе много великих игроков, но мы по-прежнему считаем, что у нас самые лучшие», — приводит ESPN слова Керра.

В решающем матче баскетбольного турнира Олимпиады американцы победили команду Франции со счетом 98:87. Карри стал самым результативным игроком сборной США, набрав 24 очка, реализовав 8 из 13 трехочковых бросков.

Мужская сборная США в 17-й раз выиграла золото Олимпийских игр и в 5-й раз — подряд.