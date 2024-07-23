Стив Керр рассказал о готовности сборной США к Олимпиаде

Главный тренер сборной США Стив Керр оценил состояние команды перед стартом Олимпиады-2024 в Париже.

22 июля сборная США обыграла Францию (92:88) в товарищеском матче.

«Мы можем стать намного сильнее. Сейчас мы приближаемся к моменту, когда ребята лучше знакомятся друг с другом, нам становится комфортнее с ротацией. Думаю, мы можем усилиться еще сильнее и стать лучше. Это наш план на ближайшие пару недель», — цитирует Керра ESPN.

Мужской турнир по баскетболу на Олимпиаде будет проходить с 27 июля по 10 августа.