Тренер сборной Сербии Пешич: «Мы не заслужили уважения от судей»

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич прокомментировал судейство в полуфинале олимпийского турнира против США (91:95). Сербы упустили лидерство за две минуты до конца встречи.

«В Сербии есть правило: «Тот, кто проиграл, имеет право злиться». Я не злюсь, я горд и разочарован. Но сегодня творились удивительные вещи. Один из лучших игроков мира Йокич лишь четыре штрафных пробил, хотя провел 37 минут на площадке и каждую вторую атаку был с мячом. Мы не заслужили сегодня и на этом турнире уважение от судей. Я всегда говорил игрокам — не тратьте эмоции на разговоры, работайте — и судьи вас наградят. Должен признать, что они нас не наградили», — сказал Пешич.

В финале США 11 августа сыграют со сборной Франции, Сербия в матче за бронзу днем ранее встретится с Германией.