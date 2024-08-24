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Париж-2024

Сегодня, 08:57

Йокич подарил Rolex всем баскетболистам сборной Сербии после участия в Олимпиаде

Виктория Кравченко
Игроки сборной Сербии по баскетболу.
Фото Reuters
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Лидер «Денвер Наггетс» и сборной Сербии Никола Йокич сделал подарок каждому из баскетболистов национальной команды, сообщает Blic.

Спортсмен поздравил игроков с завоеванием бронзовых медалей Олимпийских игр в Париже. Он подарил Rolex всем товарищам по команде.

По данным источника, один экземпляр часов стоит 32,5 тысячи долларов. Всего он потратил на подарки чуть менее 400 тысяч долларов.

Сербы завоевали бронзовые медали в баскетбольном турнире, обыграв в матче за 3-е место команду Германии (93:83).

Сборная Сербии по баскетболу
Никола Йокич
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