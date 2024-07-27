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Париж-2024

Сегодня, 15:37

Женскую сборную Нигерии по баскетболу не допустили на церемонию открытия Олимпиады

Виктория Кравченко
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Женской сборной Нигерии по баскетболу не разрешили подняться на борт судна делегации на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, сообщает Associated Press.

По данным источника, когда команда добралась до места, где она должна была сесть на лодку для церемонии, группе было отказано во въезде нигерийским чиновником, который сказал игрокам и тренерам, что на борту слишком много людей.

В команде пока не комментировали инцидент.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

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