Женскую сборную Нигерии по баскетболу не допустили на церемонию открытия Олимпиады

Женской сборной Нигерии по баскетболу не разрешили подняться на борт судна делегации на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, сообщает Associated Press.

По данным источника, когда команда добралась до места, где она должна была сесть на лодку для церемонии, группе было отказано во въезде нигерийским чиновником, который сказал игрокам и тренерам, что на борту слишком много людей.

В команде пока не комментировали инцидент.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.