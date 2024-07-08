Испания обыграла Багамские Острова, Греция справилась с Хорватией.

Олимпийская квалификация по баскетболу

Финалы

Бразилия — Латвия — 94:69 (34:11, 15:22, 23:13, 22:23)

Бразилия: Кабокло (21), Мейндл (20 + 9 подборов), Де Паула (14 + 5 передач)

Латвия: Ломажс (15), Шмитс (14), Жагарс (14)



Греция — Хорватия — 80:69 (22:22, 23:17, 21:14, 14:16)

Греция: Я. Адетокумбо (23 + 8 подборов), Папаяннис (19), Калатес (14 + 11 передач)

Хорватия: Зубац (19 + 13 подборов), Хезонья (15), Дрежняк (15), Шарич (14 + 12 подборов)



Испания — Багамские Острова — 86:78 (17:17, 25:17, 23:22, 21:22)

Испания: Браун (18), У. Эрнангомес (15 + 7 подборов), Альдама (12 + 7 подборов)

Багамы: Хилд (19 + 6 подборов), Эйтон (17 + 14 подборов), Гордон (15)



Пуэрто-Рико — Литва — 79:68 (19:19, 20:16, 23:15, 17:18)

Пуэрто-Рико: Альварадо (23 + 6 подборов), Уотерс (18), Ховард (12)

Литва: Йокубайтис (16), Сабонис (10 + 9 подборов)



Мужской турнир по баскетболу на Играх-2024

Группа A: Австралия, Греция, Канада, Испания

Группа B: Франция, Германия, Япония, Бразилия

Группа C: Сербия, Южный Судан, Пуэрто-Рико, США

Двукратный MVP НБА Яннис Адетокунбо из Греции сыграет на Олимпиаде-2024, а вот звездное трио Багамских Островов — Деандре Эйтон, Бадди Хилд и Эрик Гордон — отправляется в отпуск. На троих они набрали 51 очко в финале квалификации с Испанией, но этого оказалось недостаточно. Как и на победном Евробаскете-2022, испанцев тащил американец Лоренцо Браун. Не будет на Играх-2024 и Домантаса Сабониса. Лидер «Сакраменто» ограничился всего 10 очками в матче против Пуэрто-Рико и не смог помочь Литве обыграть хозяев паркета. Вылетела и сборная Латвии, которая решила раскошелиться и провести квалификацию в Риге. Команда — открытие последнего ЧМ дошла до финала, но там оказалась неконкурентоспособной на фоне Бразилии.

Уроки от Спанулиса

Самым ожидаемым был финал в Пирее, где Греции противостояла Хорватия. В субботу, 6 июля, Зубац, Хезонья и Шарич с большим трудом обыграли Доминикану, а Вассилис Спанулис очень равномерно распределил время между своими лидерами в победном матче со Словенией. В итоге греки отплатили тренеру за доверие и выдали суперматч. Адетокунбо был близок к дабл-даблу, Георгиос Папаяннис реализовал пять трехочковых из восьми, а Ник Калатес, практически не уходивший с площадки, успевал буквально везде.

Плюс хозяева играли при сумасшедшей поддержке, поэтому предсказуемо обошлись без нервной концовки. Греция возвращается на Олимпиаду спустя 16 лет. В Пекине-2008 команда во главе со Спанулисом (был самым результативным игроком своей сборной, — 14,3 очка в среднем за игру) дошла до четвертьфинала, уступив там Аргентине. Теперь 41-летний Вассилис повезет свою команду уже в качестве наставника, и под его руководством у Греции есть хорошие шансы, чтобы включиться в борьбу за медали. В отличие от Димитриса Итудиса Спанулис смог эффективно задействовать Адетокунбо на европейских площадках, да и другие игроки ростера стали гораздо более эффективны.

«Баскетболисты вроде Калатеса и Уолкапа очень хорошо руководят командой. Папаяннис и Папаниколау очень опасны с периметра и хороши в защите. Плюс они очень опытны, знают, как играть в баскетбол, который хочет поставить им Спанулис. У них отличная команда, которая может победить в Париже», — отметил Лука Дончич после вылета от Греции.

А вот Испания не пропускает Олимпиаду с 2000 года. В 2008-м и 2012-м «Красная фурия» останавливалась в шаге от золота, проигрывая в финале американцам, а в 2016 году завоевала бронзу. Вряд ли из Парижа команда Серджио Скариоло вновь привезет медали. Итальянский тренер старается омолодить команду, но на первых ролях по-прежнему 36-летний Серхио Юль, 39-летний Руди Фернандес и 30-летний Гильермо Эрнангомес. Этот костяк лидеров вряд ли выдержит еще один столь напряженный турнир, хотя победный опыт у испанских ветеранов колоссальный.

Героем же финала квалификации в Валенсии против звездной команды Багамских Островов стал Лоренцо Браун. Экс-игрок УНИКСа провел выдающуюся концовку, вновь доказав, что Скариола сделал умный шаг, когда настоятельно просил федерацию, хотя общественность была против этого, натурализовать американского разыгрывающего. Сначала золото Евробаскета-2022, сейчас — выход на Олимпиаду.

Пять вместо шести

Главная сенсация случилась в Сан-Хуане, где хозяевам противостояла Литва. Сабонис-младший и компания, казалось бы, выполнили главную задачу в квалификации, обыграв в полуфинале Италию с Данило Галлинари. Однако в решающем матче их ждало жестокое разочарование. Разыгрывающий «Нового Орлеана» Жозе Альварадо выдал лучший матч за сборную, буквально прихлопнув литовцев во второй и третьей четверти. Забивал сумасшедшие мячи в проходах, реализовал четыре из шести дальних бросков, а также здорово отработал в защите по Марюсу Григонису. Хотя тем же итальянцам не удалось остановить бывшего игрока ЦСКА.

Таким образом, Литва пропустит третьи Олимпийские игры подряд. Для страны, где баскетбол является видом спорта номер один с большим отрывом, это трагедия. А вот Латвия была близка к выходу на свои первые Игры. Команда Луки Банки, громко заявившая о себе на прошлогоднем чемпионате мира (команда дошла до четвертьфинала), подала заявку на проведение квалификации в Риге. ФИБА пошла навстречу местной федерации, а Бертанс и компания, казалось, не должны были подвести. Победы над Камеруном и Грузией позволили команде выйти в финал, но там их играючи остановила Бразилия.

Бруно Кабокло забрасывал со своей половины площадки, Лео Мейндл показал выдающиеся снайперские качества, а нестареющий Марселиньо Уэртас, который заявил, что не собирается завершать карьеру в 41 год, сделал 7 передач. В итоге победа бразильцев с унизительной разницей «+25». При полном зале латвийских болельщиков.

Таким образом, на Олимпиаде-2024 сыграют пять европейских команд из 12. Три года назад в Токио было шесть. «Посмотрите, сколько команд не попали на Олимпиаду, особенно в Европе. Европа, вероятно, пострадала больше всех континентов из-за ограниченного количества проходящих команд. Возможно, ФИБА нужно объединиться с Олимпийским комитетом, чтобы найти способ расширить количество стран», — сетовал на пресс-конференции наставник Латвии Лука Банки.