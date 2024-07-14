Грайнер может пропустить Олимпиаду из-за травмы. В сборной США ей уже подбирают замену

История возвращения американки на Игры после тюремной саги под угрозой.

Спустя полтора года мало что напоминает об уголовном прошлом Бриттни Грайнер. Она снова лидер «Финикса», из которого когда-то уезжала в Китай, а затем — в Россию. Пусть годы и берут свое, Грайнер и сегодня можно назвать одной из самых заметных баскетболисток женской НБА и женского баскетбола в целом. Ее место в составе олимпийской сборной США не подлежало сомнению. Помешать некогда осужденной в России спортсменке выступить в Париже в звездно-полосатых цветах могут лишь обстоятельства непреодолимой силы. И тяжелая травма Бриттни незадолго до старта Игр — как раз тот самый случай.

Проблемы со здоровьем у половины сборной США

Если учитывать все обстоятельства, через которые Грайнер прошла в 2022-м, ее участие в Играх в Париже имеет сильный символический подтекст. Только вот жизнь — не режиссер Голливуда, и хеппи-энды тут не гарантированы. В минувшую пятницу Бриттни получила травму во время матча WNBA между «Финикс Меркьюри» и «Индиана Фивер». Олимпиада стартует уже 26 июля, и вопрос о том, сможет ли возрастная баскетболистка на них поехать после растяжения паха — далеко не праздный. Подробностей о том, насколько проблемы со здоровьем у Бриттни серьезные, нет, однако сроки для восстановления очень сжатые. Еще меньше времени у американцев, для того чтобы провести замены в заявке на ОИ. Грайнер, разумеется, числится в предварительном составе, только вот даже с учетом ее статуса держать спортсмена без шансов его использовать...

Бриттни Грайнер. Фото USA Today Sports

Олимпиада — это явно не тот случай, когда у тренеров есть опции для подобного поведения. К тому же у американцев и так кадровые проблемы. У звезды «Миннесоты Линкс» Нафисы Коллиер — осложненный подошвенный фасциит, у подруги по команде Грайнер Дайаны Таурази — проблемы с коленом, нападающая «Нью-Йорк Либерти» Брианна Стюарт рискует пропустить ОИ из-за разрыва правого подколенного сухожилия. Конечно, у американцев хватит игроков еще на три-четыре состава, и даже потеря сразу всех перечисленных игроков не пошатнет их статус как фаворита. И все же на главный старт четырехлетия хочется ехать во всеоружии. Грайнер, помимо своего политического веса, была лидером и на паркете. Так что тренеры сборной США наверняка до последнего будут цепляться за нее. Только вот дедлайн все ближе — и решение надо принимать чуть ли не сейчас.

Грайнер могут заменить восхитившей лигу новичком

После того как Грайнер столкнулась с товарищем по команде и сборной Калией Коппер во второй четверти злосчастного матча «Финикс» — «Индиана», на паркет в тот вечер центровая «Меркьюри» так и не вернулась. После чего в американских соцсетях началась паника, а спортивные медиа США стали рассуждать о возможной замене Бриттни на звездного новичка WNBA Кейтлин Кларк. Первый номер драфта этого года дебютировала в лиге этим летом и с ходу переписала сразу несколько рекордов. К примеру, она быстрее всех в истории женской НБА (после 15 первых игр в лиге) достигла суммарного результата в 200 очков, 75 подборов и 75 результативных передач, а после 19 — рубежа в 300 очков, 100 подборов и 100 передач также первой в истории, на три игры быстрее предыдущих рекордсменок Андреа Стинсон и Шеннон Джонсон.

Кейтлин Кларк. Фото USA Today Sports

В июле в победном матче против лидирующих в лиге «Нью-Йорк Либерти» Кларк стала первым в WNBA новичком, сделавшим трипл-дабл (19 очков, 13 результативных передач и 12 подборов за матч). Также Кларк стала третьей за историю WNBA баскетболисткой, за первые шесть игр в лиге набравшей больше 100 очков, 30 подборов и 30 передач, а также третьей, кто за первые 10 игр набрала больше 150 очков, 50 подборов и 50 передач. Она — доминирующий игрок, чьи выступления вызывают колоссальный интерес. На первый предсезонный матч Кларк на домашней площадке «Индианы» собрались свыше 13 тысяч зрителей — в три с лишним раза больше, чем в среднем на матчи «Фивер» в предыдущем регулярном сезоне.

Первые пять официальных домашних матчей с ее участием посетили больше зрителей, чем за все 22 домашние игры клуба за год до этого. Гостевой матч «Индианы» против «Вашингтон Мистикс» 7 июня и вовсе собрал самую большую аудиторию на играх WNBA с 2007 года. 20 333 зрителя — это на 3,5 тысячи больше, чем в среднем на матчах клуба НБА «Вашингтон Уизардс»! Только вот в основной состав 22-летняя защитница не попала. Теперь у нее появится шанс поехать в Париж — пусть и через отсев кого-то из авторитетных звезд.