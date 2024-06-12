Американцы взяли на Олимпиаду отсидевшую в России Грайнер, но проигнорировали юную суперзвезду

Баскетболистки сборной США поедут на Игры в Париж за восьмым подряд золотом без Кейтлин Кларк.

Женская сборная США по баскетболу огласила состав на Олимпийские игры в Париж, куда вошла и центровая клуба «Финикс Меркури» Бриттни Грайнер, которая в 2022 году провела около десяти месяцев в российской тюрьме. Таким образом, 33-летняя Грайнер вернется в состав женской американской дрим-тим впервые за три года, с Олимпиады в Токио. Впрочем, многие оказались шокированы отсутствием в составе восходящей юной суперзвезды Кейтлин Кларк, чья популярность в США и рекламные контракты уже сейчас, на заре ее карьеры, находятся на уровне звезд-мужчин из НБА.

Ставка на опыт

Грайнер стала самой результативной баскетболисткой финала Игр в Токио, набрав в победном (90:75) матче с Японией 30 очков. Но с тех пор много воды утекло — Бриттни, которая, кстати, также является шестикратной чемпионкой России, в феврале 2022-го была арестована в нашей стране. В аэропорту Шереметьево в ее багаже нашли картриджи для вейпа с гашишным маслом, которое разрешено в США, но запрещено в России. В августе того же года Химкинский суд приговорил спортсменку к девяти годам лишения свободы. Но уже в декабре 2022-го ее обменяли на осужденного в Америке бизнесмена Виктора Бута.

Центровая вернулась в сезоне-2023 в баскетбол в составе «Финикса», показав по своим меркам не лучшую, но достойную статистику в женской НБА — в среднем 17,5 очка и 6,3 подбора. Впрочем, это не помогло ее «Финиксу» — он занял последнее место в регулярном чемпионате с девятью победами в 40 матчах. В недавно стартовавшем сезоне-2024 на счету «Финикса» шесть побед в 12 играх, но Грайнер сыграла из-за небольшой травмы, полученной в предсезонный период, только в двух, набирая в среднем 17,5 очка и делая 6,5 подбора. По идее, ее место в составе сборной США, выигрывавшей Олимпиады с 1996 года, не казалось незыблемым.

Но все же тренерский штаб сделал ставку на опыт, взяв в Париж не только двукратную олимпийскую чемпионку Грайнер, но и легендарную пятикратную олимпийскую чемпионку Дану Таурази, которой на днях исполнилось 42 года. Если не случится форс-мажоров, то Дана станет самой возрастной участницей Олимпийских игр по баскетболу в истории, а заодно первой баскетболисткой — участницей шести Олимпиад. Кстати, Таурази, как и Грайнер с Кэли Купер, представляет «Финикс», переживающий не лучшие времена. Но менеджмент сборной это ничуть не смутило. Как и тот факт, что не попавшая в состав 22-летняя разыгрывающая Кларк привлекла всеобщее внимание к женскому баскетболу в Америке, дав ему шанс выйти из тени мужского.

Кейтлин Кларк (22-й номер). Фото Global Look Press

Феномен Кларк у болельщиков

Вообще о феномене Кларк в США сейчас говорят очень много. Она сделала себе имя в студенческом баскетболе, набирая фантастическое количество очков матч за матчем. В итоге она установила рекорд NCAA по количеству очков за карьеру, побив, казалось бы, вечное достижение 50-летней давности Пита Моравича, и приобрела бешеную популярность среди зрителей. Достаточно сказать, что за ее последней студенческой игрой смотрели 18,7 миллиона телезрителей, это сравнимо по аудитории с церемонией вручения кинопремии «Оскар».

А церемония драфта, где Кларк под первым номером выбрала «Индиана Фивер», собрала 2,4 миллиона зрителей, что в четыре раза больше предыдущего рекорда. Добавим, что матчи финальной серии женской НБА-2023 собирали в среднем менее миллиона зрителей, так что интерес к юной звезде огромен. Добавим, что национальное телевидение собирается показать 36 из 40 матчей «Индиана Фивер». Кстати, в «Индиане» она заработает всего 338 тысяч долларов за четыре года, но зато уже заключила с Nike контракт на 28 миллионов долларов за восемь лет. При этом есть мнение, что Кейтлин еще и сильно продешевила.

«Кейтлин Кларк — причина, по которой мы включаем трансляции», — заявил недавно Леброн Джеймс. С ним, кстати, баскетболистку также сравнивают, хотя все же больше со Стефаном Карри. Поскольку Кларк больше ориентирована на дальние броски. На старте дебютного сезона Кейтлин пока не демонстрирует фантастическую игру, но при этом ее статистика вполне достойна для восходящей звезды — в среднем за 13 матчей в ее активе 16,3 очка и 6 передач.

Кейтлин Кларк. Фото Global Look Press

Все ждали Кларк в олимпийской сборной, но так и не дождались. «В задачи нашего комитета не входит обязанность следить за тем, сколько людей будет смотреть игры сборной. Популярность, ТВ-рейтинги и продажи джерси — не то, на что мы опираемся при выборе баскетболисток. Наша задача — собрать наилучшую команду. Если бы мы опирались на популярность, то пришлось бы вычеркивать из сборной куда более опытных и разносторонних спортсменок, которые нам нужны», — заявила Courtside Buzz член комитета по формированию состава сборной США Джен Ризотти. «Честно говоря, никакого разочарования. Это дает тебе мотивацию для работы. Это мечта. Надеюсь, через четыре года я смогу быть там», — не стала скандалить по поводу решения Кларк.