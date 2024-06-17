Франция не взяла спортсменку на Олимпиаду из-за хиджаба. Это считают религиозной дискриминацией

Скандал с баскетболисткой-мусульманкой Диабой Конате выходит на международный уровень.

Французская баскетболистка-мусульманка Диаба Конате обвинила власти своей страны в «дискриминационной политике в спорте». 24-летняя разыгрывающая, выступающая в студенческой лиге в США, не получила приглашения в национальную команду из-за того, что по религиозным соображениям выступает в хиджабе. Французские законы лаицизма (светскости) распространяются в том числе на спорт и запрещают выходить на площадку в головных уборах, подчеркивающих принадлежность к исламу. При этом Международная федерация баскетбола (FIBA) с 2017 года разрешает игру в мусульманском платке и единственные, кто не имеет такой возможности, — француженки. Правозащитники считают такое положение дел ненормальным, особенно с учетом того, что Франция постоянно поучает другие страны по поводу соблюдения принципов демократии и инклюзивности.

Строгий секуляризм и прогрессивная светскость

Диаба Конате сделала себе имя в баскетболе 3х3, став в составе сборной Франции серебряным призером юношеской Олимпиады и юниорского чемпионата Европы 2018 года. Затем она завоевала золото Всемирных пляжных игр-2019 и перебралась в США, поступив в Университет Айдахо. В Штатах она перевелась в Калифорнийский университет в Ирвайне, продолжая выступать в баскетбольной лиге NCAA. Заинтересовала ли ее кандидатура тренеров олимпийской сборной Франции при других обстоятельствах — большой вопрос. Однако вариант с приглашением Конате на домашние игры даже не рассматривался из-за жесткой позиции девушки в отношении хиджаба. Во время пандемии 2020 года, сидя в изоляции, Диаба прониклась идеями ислама и с тех пор выступает только в мусульманском платке и трико, закрывающем обнаженные части тела.

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Во Франции уже несколько десятилетий остро стоит вопрос интеграции в общество мусульманских этнических групп, в основном состоящих из эмигрантов и их потомков. Считается, что культурная замкнутость этих общин является благоприятной почвой для распространения радикальных идей и порой провоцирует террористические угрозы. В 2004 году французские власти запретили ношение в школах исламских хиджабов, абайи (просторного халата с длинными рукавами) и других явных символов религиозной принадлежности, а 2010 году незаконным стало закрывать в общественном месте лицо (в первую очередь паранджой). Правда, ковид с его масками поколебал эти правила, но в целом стратегия французских властей очевидна.

Осенью прошлого года министр спорта страны Амели Удеа-Кастера отдельно подчеркнула, что ее организация будет поддерживать «строгий секуляризм» во время Олимпиады и «стремиться к идеалам прогрессивной светскости». Эта политика предполагает запрет для французских спортсменок на хиджабы на домашних Играх в Париже, несмотря на то что во многих видах спорта платки официально разрешены. «В олимпийской деревне не будут действовать никакие ограничения на ношение хиджаба или каких-либо других религиозных символов. Что касается соревнований, то во время их проведения действуют правила, которые применяет конкретная международная федерация», — заявила член комиссии спортсменов МОК Астрид Якобсен.

Нельзя выбирать между спортом и верой

В прошлом году высший административный суд Франции подтвердил запрет на ношение хиджабов футболистками, несмотря на то что международная федерация ФИФА позволяет играть в головных платках с 2014 года. Французская федерация баскетбола не разрешает носить хиджаб на соревнованиях, в то время как FIBA допускает это с 2017 года. В октябре Парижский регион сократил финансирование клубов, не соблюдающих данное правило. Французские правила запрещают выходить на площадку с любыми религиозными символами — в том числе с массивными крестами, в еврейских кипах или сикхских тюрбанах. Но в первую очередь ограничения затрагивают мусульманский хиджаб.

«Несмотря на мое желание и навыки, мне не разрешают играть за сборную из-за дискриминационной политики, — жалуется Диаба Конате. — Я люблю свою страну. И мне очень обидно, что я не могу ее представлять только из-за своей религиозной принадлежности. Я твердо убеждена, что спорт должен быть инклюзивным. Некоторые девочки из-за запретов уже перестали заниматься баскетболом. Это сказывается на их физическом и психическом здоровье».

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Ранее 11 спортивных и правозащитных групп обратились с письмом в МОК, призывая вмешаться и добиться отмены запрета на ношение французскими спортсменками головных платков во время Олимпиады-2024. Однако глава олимпийского движения Томас Бах, неоднократно заявлявший о приоритете прав человека, так и не снизошел до ответа. При этом Конате уверяет, что требования снять хиджаб ради выступления за сборную «унижают ее достоинство». Между тем оргкомитет «Париж-2024», подписывая соглашение о проведении Олимпиады с МОК обязался «гарантировать соблюдение прав человека всех групп населения во время Игр».