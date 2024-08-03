Защитник армейцев поддерживает Сербию, верит в талант Руженцева и отмечает рост популярности баскетбола в стране.

В прошлые выходные в Березниках прошел уже традиционный, десятый по счету фестиваль по баскетболу 3х3 Basket Street. В нем приняло участие 112 команд в 11 возрастных категориях (от детей от 9 лет до ветеранов 40+). Помимо хозяев из Пермского края (Соликамск, Березники, Александровск, Пермь, Усьва) на турнир в небольшой индустриальный город приехали команды из Башкирии, Москвы, Татарстана, Тюменской области и Удмуртии.

Организаторами события выступили БК «Калий-Баскет» — самый многочисленный детский баскетбольный клуб страны (30 специализированных центров, в которых занимаются более 1,5 тысячи детей и подростков) — при поддержке ПАО «Уралкалий». А почетными гостями стали выпускники клуба, в том числе победитель Молодежной единой лиги ВТБ-2023/24 в составе «Зенита-М» Михаил Дулкай (18-летний форвард получил вызов на летний сбор национальной сборной). По видеосвязи победителей и призеров поздравил еще один воспитанник пермского баскетбола — чемпион Евролиги, трехкратный победитель Лиги ВТБ в составе ЦСКА Иван Ухов. В интервью «СЭ» 28-летний защитник рассказал о развитии баскетбола в России, несмотря на санкции, а также поделился мнением о звездном новичке армейцев Алексе Аврамовиче и олимпийском баскетбольном турнире.

За последние два года было больше сенсаций, чем за предыдущие 10 лет

— Basket Street проходит в вашем родном регионе (Ухов — уроженец Соликамска. — Прим. «СЭ»). Удавалось присутствовать лично?

— Сам фестиваль по баскетболу 3х3 в Березниках я, к сожалению, никогда не посещал. Летом обычно в это время уже начинаю готовиться к новому сезону в Москве. В этот раз тоже не смог вырваться, учитывая, что Суперкубок-2024 стартует уже 11 сентября и на первые сборы надо приехать уже в хороших кондициях. Но несколько раз был на закрытии сезона «Калий-Баскет», порадовался за молодых ребят.

Турнир Basket Street в Соликамске. Фото Пресс-служба «Калий-Баскет»

— Что дети могут тренироваться в комфортных условиях?

— Я бы сказал, все в комплексе. Многие парни, с которыми когда-то играл в одной команде, сейчас тренируют в разных центрах «Калий-Баскета» — в Березниках и Соликамске. Они много рассказывали мне про проект. Помимо отличных условий для тренировок у ребят есть возможность играть не только по своему возрасту с другими командами региона, но и выступать на первенстве ДЮБЛ. А это гораздо больше игр, больше возможностей для развития. Когда я был ребенком, у нас такого не было. Для этого нужно было переезжать в Пермь.

— То есть скоро многие пермские ребята смогут пробиться в профессиональные клубы?

— Поживем — увидим, но надежда на это есть. Когда приезжаешь на игры Лиги ВТБ в Пермь, то постоянно видишь аншлаги на трибунах легендарного «Молота». Дети из «Калий-Баскет» тоже регулярно посещают эти матчи, видят уровень, к которому надо стремиться. Плюс это дополнительная мотивация прокачивать свои навыки, развиваться. Видел, как у молодых ребят горят глаза. Так что могу смело сказать, что баскетбол набирает популярность во всем крае. В этом большая заслуга и «Пармы», которая в последние годы навязывает борьбу топ-клубам, и проекта «Калий-Баскет».

— А в целом в России чувствуется, что все больше и больше людей интересуется баскетболом?

— Понятно, что кому-то не хватает еврокубков. Все-таки матчи ЦСКА с «Барселоной», «Реалом», «Фенербахче» и другими грандами притягивали людей на трибуны и к экранам ТВ. С другой стороны, последние три сезона в Лиге ВТБ вышли очень интересными. Конкуренция была максимальная. Уже нет такого, чтобы топ-клубы побеждали команды из нижней части таблицы с разницей 20-30 очков. Все подравнялись по составам, качеству тренеров, которые здорово настраивают своих подопечных. За последние два года было больше сенсаций, чем за предыдущие 10 лет. Всем нравится такая интрига, возрастает посещаемость матчей. В прошедшем плей-офф почти на всех играх были полные трибуны.

Курбанов доказывает, что возраст — это всего лишь цифра в паспорте

— В начале июня ЦСКА спустя два года вернул Кубок Белова в Москву. Андрей Ватутин сказал, что это одна из самых важных побед в его управленческой карьере. Можете сказать что-то похожее про себя?

— В любом случае это одно из тех чемпионств, которое я буду вспоминать в первую очередь. После двух неудачных сезонов у нас все же получилось добраться до вершины. Хотя были неудачи в регулярке, смена главного тренера прямо перед стартом плей-офф. Мало кто в нас верил, поэтому эмоции после победы были соответствующие. Лично я почувствовал облегчение. Когда долго идешь к цели и наконец-то ее достигаешь.

— Какой матч стал решающим в плей-офф-2023/24?

— Весь плей-офф был плотный. Хотя, если вспомнить серию с «Зенитом», то там было несколько странных матчей, когда у одной команды все залетало, а у другой, наоборот, ничего не получалось. И это не из-за того, что кто-то опускал руки. Просто так бывает при высоком давлении. Поэтому в полуфинале решающим моментом стала наша крупная победа в Петербурге в пятой игре и успех в шестом матче, когда мы смогли выстоять, сдержать удар и выйти в финал.

— Судьбу финала решил неспортивный фол Ненада Димитриевича на последних секундах стартового матча?

— Многие действительно думают, что тот глупый фол изменил расклад в нашу пользу, но мне так не кажется. Определяющими стали следующие два матча, где мы доказали, что сильнее здесь и сейчас. Что не только везение помогло нам отскочить в первой игре в Казани. После третьей победы мы были так уверены в себе, что уже не могли упустить титул.

Иван Ухов против Ненада Димитриевича в четвертой игре финальной серии. Фото Мария Залознова/Единая Лига ВТБ

— Почти все говорили, что очень большая заслуга в этом чемпионстве принадлежит Андреасу Пистиолису. Но ведь незадолго до плей-офф в команду еще вернулся Никита Курбанов. Как оцените его вклад в итоговую победу?

— Тут двух мнений быть не может. Никита — большой профи, легенда ЦСКА и всего российского баскетбола. Каждый сезон он доказывает, что возраст — это всего лишь цифра в паспорте. Плюс он соскучился по баскетболу и показал, что при большом желании все возможно. В плей-офф он был одним из лучших и в защите, и в нападении. Играл как в лучшие годы.

— Вы провели четыре сезона под руководством Димитриса Итудиса. Их стили с Пистиолисом похожи или это два разных подхода?

— Это одна тренерская школа Желько Обрадовича. Понятно, что у каждого есть свои фишки, тактические задумки, но в целом их стили больше схожи. Поэтому тем, кто играл у Димитриса, было легче адаптироваться к требованиям Андреаса. Плюс Пистиолис руководил командой три матча, когда Итудис заболел. Мы знали его систему и подсказывали ребятам, чтобы им было полегче адаптироваться.

— Помню, после первой тренировки по возвращении в Москву Пистиолис сказал, чтобы каждый игрок зашел к нему на индивидуальную беседу.

— Это обычная практика для любого тренера. Правда, это делается в начале сезона, когда команда только начинает свое построение. Наставник рассказывает об основных акцентах в защите и в нападении, объясняет, какую роль баскетболиста видит в коллективе. У нас же получилось, что Андреас пришел прямо перед плей-офф. Поэтому ему важно было обсудить детали с каждым с глазу на глаз. В итоге все сработало, как он и хотел.

Круто, что смогли подписать Аврамовича этим летом

— За лето команда практически не изменилась, сохранив всех важных игроков.

— Безусловно, это плюс. Нам потребуется меньше времени на притирку. Мы знаем сильные и слабые стороны друг друга, а в коллективе сложилась очень хорошая атмосфера. Будем стараться продолжать делать свою работу так же качественно, как в прошлом сезоне.

— Самым звездным новичком стал защитник сборной Сербии Алекса Аврамович. Много видели его в деле?

— Не так часто за «Партизан», больше за сборную. Например, смотрел товарищеские матчи сербов этим летом. Алекса — цепкий защитник, прессингует по всей площадке. В нападении хорошо организовывает игру, имеет стабильный дальний и средний бросок. Круто, что смогли подписать такого игрока этим летом.

— Еще в ЦСКА вернулся Владимир Карпенко. Следили за его прогрессом в прошлом сезоне?

— Конечно, Володя прибавил, получая игровые минуты в «Енисее». В регулярном сезоне ему не так часто доверяли, зато он ярко проявил себя в плей-офф. Почувствовал уверенность, брал игру на себя. Надеюсь, он не будет останавливаться на достигнутом и продолжит прогрессировать дальше, помогая нам.

Владимир Карпенко против Каспера Уэйра. Фото Иван Петухов (БК «Енисей»)

— А что думаете про уход Самсона Руженцева в «Парму»?

— Мне кажется, что такая аренда пойдет ему на пользу. Так получилось, что в плей-офф он где-то не подходил Андреасу по стилю, по решениям. Где-то был сыроват. Поэтому аренда поможет ему получись игровые минуты, которых не хватало в последнее время. Он вполне может играть в «Парме» по 25-28 минут. И думаю, при таком раскладе Самсон прибавит и сможет обрести былую уверенность.

— Он входит в топ-3 самых талантливых российских игроков?

— Не хотел бы ограничиваться топ-3, у нас много талантливых ребят. Про Самсона же могу сказать, что у него есть все, чтобы стать большой атакующей силой любой команды: атлетизм, понимание игры, хороший бросок. Надо добавлять в мелочах и помнить, что нет предела совершенству. Если будет хороший матч, то рассматривать его только как первый шаг. Дальше усердно работать и приобрести стабильность. Это универсальный совет всем молодым баскетболистам.

Надеюсь, Сербия доберется до медалей Олимпиады

— Следите за олимпийским турниром? За кого-то болеете?

— За наших братьев сербов. К тому же несколько лет играли вместе с Николой Милутиновым, хорошо общались. Есть игроки, с кем пересекался по юниорских сборным, тот же Гудурич, по Евролиге. Да и в целом мне нравится, как они играют. Надеюсь, Сербия доберется до медалей.

— За кем еще интересно следить?

— Каждый матч интересный. Честно, наслаждаюсь олимпийским турниром. У Австралии очень качественный состав. Канадцы стали еще сильнее, чем на прошлогоднем ЧМ. Добавились Дилон Брукс и Келли Олиник. Всегда симпатична сборная Испании: как всегда, крепкие ветераны, Санти Адальма выходит на первые роли. Посмотрим, кто как себя проявит.

— Вы пока не успели сыграть на крупном турнире за сборную. Такая мечта еще осталась?

— Осталась. Сначала вроде был молодой. Говорили, мол, подожди чуть-чуть, еще ветераны доиграют. Перед ЧМ-2019 получил травму и не смог поехать в Китай. Сейчас мы не играем в международных турнирах, поэтому осадок остался. Надеюсь, мне еще представится такая возможность.

— Видели, как встречали Александра Везенкова в аэропорту Афин после возвращения в «Олимпиакос»? Собралось больше 20 тысяч болельщиков.

— Конкретно этот ролик не видел. Знаю, что он подписал долгосрочный контракт, вернулся в команду, где был счастлив, признавался MVP Евролиги. Болельщики верили, что он еще поиграет за «Олимпиакос», если вдруг не закрепится в НБА. Знаю, что фанаты клуба из Пирея очень ценят своих игроков. Не только Сашу. Много раз обсуждали это с Николой [Милутиновым]. Для него это был важный момент, когда он выбирал команду после ЦСКА.

— У вас было много партнеров, которых можно смело назвать звездами европейского баскетбола. Выделили бы несколько человек?

— Не стал бы этого делать. Каждый был уникален по-своему. Кто-то брал за счет атлетизма, кто-то — за счет навыков, мышления. Порой поражало, как без мощной «физики» люди так стабильно проводят сезон за сезоном. Это какой-то божий дар.

— Это будет ваш седьмой сезон в составе столичного клуба. Чувствуете себя ветераном команды?

— Получается, что провел в Москве уже больше времени, чем в «Парме». Тут у нашей семьи появилось двое детей, пережили много хороших моментов. Так что ощущаю себя в ЦСКА как дома. «Парму» тоже не забываю, все-таки этот клуб дал старт моей карьере. Всегда с удовольствием приезжаю в Пермь, там живут родственники. Это два моих клуба.

— В прошлом году вы пошли на понижение зарплаты, чтобы остаться в составе армейцев. Чем руководствовались?

— Всех денег не заработаешь. Это не самый важный критерий в жизни. Даже не рассматривал варианта, что могу покинуть команду из-за какого-то снижения оклада. Наоборот, мне важно было сохранить место в составе, чтобы вернуть Кубок в Москву.