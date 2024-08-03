Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Баскетбол

Париж-2024

Сегодня, 09:00

«У меня осталась мечта сыграть за сборную на крупном турнире». Ухов — о преданности ЦСКА и Олимпиаде

Баскетболист Ухов надеется на удачное выступление Сербии на Олимпиаде
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Баскетболист Иван Ухов
Иван Ухов.
Фото Global Look Press
Турнир Basket Street в Соликамске.
Фото Пресс-служба «Калий-Баскет»
Иван Ухов против Ненада Димитриевича в четвертой игре финальной серии.
Фото Мария Залознова/Единая Лига ВТБ
Владимир Карпенко против Каспера Уэйра.
Фото Иван Петухов (БК «Енисей»)
1/4
Telegram Дзен
Защитник армейцев поддерживает Сербию, верит в талант Руженцева и отмечает рост популярности баскетбола в стране.

В прошлые выходные в Березниках прошел уже традиционный, десятый по счету фестиваль по баскетболу 3х3 Basket Street. В нем приняло участие 112 команд в 11 возрастных категориях (от детей от 9 лет до ветеранов 40+). Помимо хозяев из Пермского края (Соликамск, Березники, Александровск, Пермь, Усьва) на турнир в небольшой индустриальный город приехали команды из Башкирии, Москвы, Татарстана, Тюменской области и Удмуртии.

Организаторами события выступили БК «Калий-Баскет» — самый многочисленный детский баскетбольный клуб страны (30 специализированных центров, в которых занимаются более 1,5 тысячи детей и подростков) — при поддержке ПАО «Уралкалий». А почетными гостями стали выпускники клуба, в том числе победитель Молодежной единой лиги ВТБ-2023/24 в составе «Зенита-М» Михаил Дулкай (18-летний форвард получил вызов на летний сбор национальной сборной). По видеосвязи победителей и призеров поздравил еще один воспитанник пермского баскетбола — чемпион Евролиги, трехкратный победитель Лиги ВТБ в составе ЦСКА Иван Ухов. В интервью «СЭ» 28-летний защитник рассказал о развитии баскетбола в России, несмотря на санкции, а также поделился мнением о звездном новичке армейцев Алексе Аврамовиче и олимпийском баскетбольном турнире.

За последние два года было больше сенсаций, чем за предыдущие 10 лет

— Basket Street проходит в вашем родном регионе (Ухов — уроженец Соликамска. — Прим. «СЭ»). Удавалось присутствовать лично?

— Сам фестиваль по баскетболу 3х3 в Березниках я, к сожалению, никогда не посещал. Летом обычно в это время уже начинаю готовиться к новому сезону в Москве. В этот раз тоже не смог вырваться, учитывая, что Суперкубок-2024 стартует уже 11 сентября и на первые сборы надо приехать уже в хороших кондициях. Но несколько раз был на закрытии сезона «Калий-Баскет», порадовался за молодых ребят.

Турнир Basket Street в Соликамске.
Фото Пресс-служба «Калий-Баскет»

— Что дети могут тренироваться в комфортных условиях?

— Я бы сказал, все в комплексе. Многие парни, с которыми когда-то играл в одной команде, сейчас тренируют в разных центрах «Калий-Баскета» — в Березниках и Соликамске. Они много рассказывали мне про проект. Помимо отличных условий для тренировок у ребят есть возможность играть не только по своему возрасту с другими командами региона, но и выступать на первенстве ДЮБЛ. А это гораздо больше игр, больше возможностей для развития. Когда я был ребенком, у нас такого не было. Для этого нужно было переезжать в Пермь.

— То есть скоро многие пермские ребята смогут пробиться в профессиональные клубы?

— Поживем — увидим, но надежда на это есть. Когда приезжаешь на игры Лиги ВТБ в Пермь, то постоянно видишь аншлаги на трибунах легендарного «Молота». Дети из «Калий-Баскет» тоже регулярно посещают эти матчи, видят уровень, к которому надо стремиться. Плюс это дополнительная мотивация прокачивать свои навыки, развиваться. Видел, как у молодых ребят горят глаза. Так что могу смело сказать, что баскетбол набирает популярность во всем крае. В этом большая заслуга и «Пармы», которая в последние годы навязывает борьбу топ-клубам, и проекта «Калий-Баскет».

— А в целом в России чувствуется, что все больше и больше людей интересуется баскетболом?

— Понятно, что кому-то не хватает еврокубков. Все-таки матчи ЦСКА с «Барселоной», «Реалом», «Фенербахче» и другими грандами притягивали людей на трибуны и к экранам ТВ. С другой стороны, последние три сезона в Лиге ВТБ вышли очень интересными. Конкуренция была максимальная. Уже нет такого, чтобы топ-клубы побеждали команды из нижней части таблицы с разницей 20-30 очков. Все подравнялись по составам, качеству тренеров, которые здорово настраивают своих подопечных. За последние два года было больше сенсаций, чем за предыдущие 10 лет. Всем нравится такая интрига, возрастает посещаемость матчей. В прошедшем плей-офф почти на всех играх были полные трибуны.

Матч между &laquo;Зенитом&raquo; и&nbsp;УНИКСом. Меньше команд, но больше матчей! Как изменится Единая лига ВТБ в новом сезоне

Курбанов доказывает, что возраст — это всего лишь цифра в паспорте

— В начале июня ЦСКА спустя два года вернул Кубок Белова в Москву. Андрей Ватутин сказал, что это одна из самых важных побед в его управленческой карьере. Можете сказать что-то похожее про себя?

— В любом случае это одно из тех чемпионств, которое я буду вспоминать в первую очередь. После двух неудачных сезонов у нас все же получилось добраться до вершины. Хотя были неудачи в регулярке, смена главного тренера прямо перед стартом плей-офф. Мало кто в нас верил, поэтому эмоции после победы были соответствующие. Лично я почувствовал облегчение. Когда долго идешь к цели и наконец-то ее достигаешь.

— Какой матч стал решающим в плей-офф-2023/24?

— Весь плей-офф был плотный. Хотя, если вспомнить серию с «Зенитом», то там было несколько странных матчей, когда у одной команды все залетало, а у другой, наоборот, ничего не получалось. И это не из-за того, что кто-то опускал руки. Просто так бывает при высоком давлении. Поэтому в полуфинале решающим моментом стала наша крупная победа в Петербурге в пятой игре и успех в шестом матче, когда мы смогли выстоять, сдержать удар и выйти в финал.

— Судьбу финала решил неспортивный фол Ненада Димитриевича на последних секундах стартового матча?

— Многие действительно думают, что тот глупый фол изменил расклад в нашу пользу, но мне так не кажется. Определяющими стали следующие два матча, где мы доказали, что сильнее здесь и сейчас. Что не только везение помогло нам отскочить в первой игре в Казани. После третьей победы мы были так уверены в себе, что уже не могли упустить титул.

Иван Ухов против Ненада Димитриевича в четвертой игре финальной серии.
Фото Мария Залознова/Единая Лига ВТБ

— Почти все говорили, что очень большая заслуга в этом чемпионстве принадлежит Андреасу Пистиолису. Но ведь незадолго до плей-офф в команду еще вернулся Никита Курбанов. Как оцените его вклад в итоговую победу?

— Тут двух мнений быть не может. Никита — большой профи, легенда ЦСКА и всего российского баскетбола. Каждый сезон он доказывает, что возраст — это всего лишь цифра в паспорте. Плюс он соскучился по баскетболу и показал, что при большом желании все возможно. В плей-офф он был одним из лучших и в защите, и в нападении. Играл как в лучшие годы.

— Вы провели четыре сезона под руководством Димитриса Итудиса. Их стили с Пистиолисом похожи или это два разных подхода?

— Это одна тренерская школа Желько Обрадовича. Понятно, что у каждого есть свои фишки, тактические задумки, но в целом их стили больше схожи. Поэтому тем, кто играл у Димитриса, было легче адаптироваться к требованиям Андреаса. Плюс Пистиолис руководил командой три матча, когда Итудис заболел. Мы знали его систему и подсказывали ребятам, чтобы им было полегче адаптироваться.

— Помню, после первой тренировки по возвращении в Москву Пистиолис сказал, чтобы каждый игрок зашел к нему на индивидуальную беседу.

— Это обычная практика для любого тренера. Правда, это делается в начале сезона, когда команда только начинает свое построение. Наставник рассказывает об основных акцентах в защите и в нападении, объясняет, какую роль баскетболиста видит в коллективе. У нас же получилось, что Андреас пришел прямо перед плей-офф. Поэтому ему важно было обсудить детали с каждым с глазу на глаз. В итоге все сработало, как он и хотел.

Баскетболисты ЦСКА Амат Мбай, Никита Курбанов и&nbsp;Мело Тримбл (слева направо). Риск себя оправдал! Пистиолис вернул чемпионство ЦСКА

Круто, что смогли подписать Аврамовича этим летом

— За лето команда практически не изменилась, сохранив всех важных игроков.

— Безусловно, это плюс. Нам потребуется меньше времени на притирку. Мы знаем сильные и слабые стороны друг друга, а в коллективе сложилась очень хорошая атмосфера. Будем стараться продолжать делать свою работу так же качественно, как в прошлом сезоне.

— Самым звездным новичком стал защитник сборной Сербии Алекса Аврамович. Много видели его в деле?

— Не так часто за «Партизан», больше за сборную. Например, смотрел товарищеские матчи сербов этим летом. Алекса — цепкий защитник, прессингует по всей площадке. В нападении хорошо организовывает игру, имеет стабильный дальний и средний бросок. Круто, что смогли подписать такого игрока этим летом.

— Еще в ЦСКА вернулся Владимир Карпенко. Следили за его прогрессом в прошлом сезоне?

— Конечно, Володя прибавил, получая игровые минуты в «Енисее». В регулярном сезоне ему не так часто доверяли, зато он ярко проявил себя в плей-офф. Почувствовал уверенность, брал игру на себя. Надеюсь, он не будет останавливаться на достигнутом и продолжит прогрессировать дальше, помогая нам.

Владимир Карпенко против Каспера Уэйра.
Фото Иван Петухов (БК «Енисей»)

— А что думаете про уход Самсона Руженцева в «Парму»?

— Мне кажется, что такая аренда пойдет ему на пользу. Так получилось, что в плей-офф он где-то не подходил Андреасу по стилю, по решениям. Где-то был сыроват. Поэтому аренда поможет ему получись игровые минуты, которых не хватало в последнее время. Он вполне может играть в «Парме» по 25-28 минут. И думаю, при таком раскладе Самсон прибавит и сможет обрести былую уверенность.

— Он входит в топ-3 самых талантливых российских игроков?

— Не хотел бы ограничиваться топ-3, у нас много талантливых ребят. Про Самсона же могу сказать, что у него есть все, чтобы стать большой атакующей силой любой команды: атлетизм, понимание игры, хороший бросок. Надо добавлять в мелочах и помнить, что нет предела совершенству. Если будет хороший матч, то рассматривать его только как первый шаг. Дальше усердно работать и приобрести стабильность. Это универсальный совет всем молодым баскетболистам.

Илона Корстин. «ЦСКА пошел на риск, заменив главного тренера, но этот ход полностью оправдал себя». Мнение Корстин

Надеюсь, Сербия доберется до медалей Олимпиады

— Следите за олимпийским турниром? За кого-то болеете?

— За наших братьев сербов. К тому же несколько лет играли вместе с Николой Милутиновым, хорошо общались. Есть игроки, с кем пересекался по юниорских сборным, тот же Гудурич, по Евролиге. Да и в целом мне нравится, как они играют. Надеюсь, Сербия доберется до медалей.

— За кем еще интересно следить?

— Каждый матч интересный. Честно, наслаждаюсь олимпийским турниром. У Австралии очень качественный состав. Канадцы стали еще сильнее, чем на прошлогоднем ЧМ. Добавились Дилон Брукс и Келли Олиник. Всегда симпатична сборная Испании: как всегда, крепкие ветераны, Санти Адальма выходит на первые роли. Посмотрим, кто как себя проявит.

— Вы пока не успели сыграть на крупном турнире за сборную. Такая мечта еще осталась?

— Осталась. Сначала вроде был молодой. Говорили, мол, подожди чуть-чуть, еще ветераны доиграют. Перед ЧМ-2019 получил травму и не смог поехать в Китай. Сейчас мы не играем в международных турнирах, поэтому осадок остался. Надеюсь, мне еще представится такая возможность.

Кевин Дюрант (№7) в&nbsp;матче против Сербии. Дюрант провел суперматч против Сербии, но рекорд Лопатова не побил

— Видели, как встречали Александра Везенкова в аэропорту Афин после возвращения в «Олимпиакос»? Собралось больше 20 тысяч болельщиков.

— Конкретно этот ролик не видел. Знаю, что он подписал долгосрочный контракт, вернулся в команду, где был счастлив, признавался MVP Евролиги. Болельщики верили, что он еще поиграет за «Олимпиакос», если вдруг не закрепится в НБА. Знаю, что фанаты клуба из Пирея очень ценят своих игроков. Не только Сашу. Много раз обсуждали это с Николой [Милутиновым]. Для него это был важный момент, когда он выбирал команду после ЦСКА.

— У вас было много партнеров, которых можно смело назвать звездами европейского баскетбола. Выделили бы несколько человек?

— Не стал бы этого делать. Каждый был уникален по-своему. Кто-то брал за счет атлетизма, кто-то — за счет навыков, мышления. Порой поражало, как без мощной «физики» люди так стабильно проводят сезон за сезоном. Это какой-то божий дар.

— Это будет ваш седьмой сезон в составе столичного клуба. Чувствуете себя ветераном команды?

— Получается, что провел в Москве уже больше времени, чем в «Парме». Тут у нашей семьи появилось двое детей, пережили много хороших моментов. Так что ощущаю себя в ЦСКА как дома. «Парму» тоже не забываю, все-таки этот клуб дал старт моей карьере. Всегда с удовольствием приезжаю в Пермь, там живут родственники. Это два моих клуба.

— В прошлом году вы пошли на понижение зарплаты, чтобы остаться в составе армейцев. Чем руководствовались?

— Всех денег не заработаешь. Это не самый важный критерий в жизни. Даже не рассматривал варианта, что могу покинуть команду из-за какого-то снижения оклада. Наоборот, мне важно было сохранить место в составе, чтобы вернуть Кубок в Москву.

Баскетбол
БК ЦСКА
Сборная России по баскетболу
Обсудить
Читайте также
Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал Олимпиады в Париже
Звезды спорта раскритиковали женский бокс на Олимпиаде в Париже
Белый дом объяснил желание Байдена попасть в использованный в обмене самолет
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
В Испании высмеяли старинные скульптуры в церкви после реставрации
Продажи пива в России за полгода выросли почти на 13%
Популярное видео
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

США обыграли Южный Судан. Карри провалил матч, Эмбиид даже не вышел на паркет