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Париж-2024

Сегодня, 11:00

«Дрим-тим» — это отвратительно. Сборная США обыграла всех на Олимпиаде, но оставила дурное послевкусие

Мужская сборная США выиграла баскетбольный турнир на Олимпиаде
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Баскетболисты сборной США — олимпийские чемпионы
Баскетболисты сборной США — олимпийские чемпионы.
Фото Reuters
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Обозреватель «СЭ» делится своими эмоциями, после того как увидел американских баскетболистов вблизи вживую.

После просмотра решающих матчей мужской сборной США по баскетболу на олимпийском турнире не покидает ощущение неприятия. Хотите — считайте хейтером, а эту публикацию — набросом, но после многих лет наблюдений за американцами на больших турнирах я не смог удержаться.

Никто не спорит, что американская сборная лучше всех играет в баскетбол. Это в принципе разговор не про баскетбол, не про гений Стефена Карри, которого Стив Керр так хотел видеть в сборной, не про «трехи» Кевина Дюранта, не про величие Леброна Джеймса. Не готов спорить со специалистами про пик-н-роллы, я не смотрю по ночам НБА, и здесь вы меня уделаете на раз-два.

Олимпиада-2024. Париж (Франция)
Баскетбол. Мужчины. Финал
США — Франция — 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21)
США: Карри (24 + 5 потерь), Дюрант (15), Букер (15), Джеймс (14 + 8 передач)
Франция: Вембаньяма (26 + 7 подборов), Ябуселе (20), Де Коло (12)

Просто за всем этим признанием величия теряется многое другое. И мне кажется, американская «дрим-тим» — точно не пример для подражания, обожествления и пиетета.

И вот почему.

1. Отношение к сопернику

Выигрывать можно по-разному. Можно, как это делает Джокович — с подчеркнутым уважением, без пижонства, и можно — как это делают американцы. В двух последних матчах с их участием вспыхивали потасовки, причем именно американцы шли в контакт, чувствуя, что испытывают трудности. Неумение проигрывать — хорошая черта для спортсмена, но вряд ли для человека.

Улыбочки и кураж, когда уже решен исход поединка, издевательства над соперниками, смех на скамейке, звериные танцы на площадке и спорное воспитание — история с Трэвисом Скоттом тому подтверждение (есть ли хоть одно осуждение от баскетболистов сборной США?). Рэп-исполнитель, которого показывали крупным планом во время матча с сербами, той же ночью подрался со своим телохранителем и был арестован. Так себе пример для подражания?

Стефен Карри, Кевин Дюрант и&nbsp;Леброн Джеймс (слева направо) в&nbsp;финале Олимпиады-2024. Последнее танго в Париже. Леброн красиво простился с Играми

Дюрант недоволен неким критическим постом в соцсетях и пишет об этом болельщику там же. Явные провокации Эмбиида, который выбрал США, а не Францию, и танцевал в середине площадки для освистывавшей его публики. Да и Леброн Джеймс, который теперь «божество», «опередил Майкла Джордана» и так далее, тоже с моральной точки зрения персонаж неоднозначный — конфликтов с его участием в НБА хватает. На Олимпиаде его попросили подобрать название для этой команды по аналогии с «дрим-тим». Он выбрал «Мстители». Понятна аналогия с супергероями, но кому мстить собрались?

В большинстве других видов спорта это считалось бы плохим тоном. Но американским баскетболистам позволено все.

Леброн Джеймс празднует победу на Олимпиаде с партнерами по сборной США
Леброн Джеймс празднует победу на Олимпиаде с партнерами по сборной США.
Фото Reuters

2. Убийство конкуренции

В принципе плохо для вида спорта, когда одна команда выигрывает годами и десятилетиями. Именно поэтому не совсем понятно, почему победы американцев вызывают восторг в баскетбольном сообществе, а не грусть из-за того, что не получилось снова убрать гегемона с трона. Когда при разнице в 10 очков в пользу сербов коэффициент на победу американцев в букмекерских конторах все равно равнялся 1,05 — это много говорит о виде спорта. Понятно, баскетбол не умрет, но насколько же лучше для ФИБА и спорта была бы победа сербов или, особенно, французов — большой страны со своим могучим спортивным рынком. Но это слишком долгосрочное планирование. Легче построить маркетинг на трех именах американцев и никуда дальше не двигаться.

Тем более что в этот раз все было очень близко — скрытый финал прошел в полуфинале с сербами, вели наши братушки «+17» и, если бы не короткая скамейка и один момент при 82:84, могло быть по-другому. Но в том-то и дело, что могло. Впрочем, был еще один нюанс.

Никола Йокич. «Проклятая Америка». Главная звезда сборной Сербии бурно отметил бронзу Олимпиады

3. Судейство

Американцы очень любили во время Игр апеллировать к судьям — мол, они не понимают, где фол, а где нет. Но, кажется, и судьи ФИБА не всегда понимали, где пробежка, а где нет. Хотя если принимать концепцию, что абсолютно объективного судейства не бывает — то логично помогать номинально более слабым.

Пост президента Сербии в соцсетях.

Судейство даже взбесило президента Сербии, который написал: «В какой стране это не пробежка? В следующий раз заранее скажите нам, кого нам не стоит побеждать». Арбитры, по мнению сербов, не заметили несколько пробежек американских баскетболистов, дали, возможно, ошибочный первый персональный фол Николе Йокичу (в итоге набрал четыре), наказали неоправданным техническим фолом сербского тренера Светислава Пешича и еще несколько раз ошиблись против Сербии. Один из лидеров сербов Богдан Богданович заявил, что «американцам не нужна была эта помощь». На американском Reddit противоположные эмоции — Вучич диктатор, а сербы постоянно плачут.

Леброн Джеймс в&nbsp;матче США и&nbsp;Сербии. «В какой стране это не пробежка?» Президент Сербии возмущен судейством в матче с США

Ну не то чтобы плачут. Скорее пьют и поют про «проклятую Америку» на улицах Парижа.

Что ж, может быть, после таких бурных дискуссий американцы захотят выставить неплохой состав на чемпионат мира по баскетболу в 2027 году в Катаре — тем более что на последнем они остались без медалей и заняли лишь четвертое место. Есть за что мстить.

Баскетбол
Олимпиада
Сборная Сербии по баскетболу
Сборная США по баскетболу
Сборная Франции по баскетболу
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