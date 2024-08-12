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Сегодня, 19:45

Баскетболистка Ионеску отпраздновала олимпийскую победу с семьей Коби Брайанта. Она была близка с покойным гением

Американская баскетболистка отпраздновала олимпийскую победу с семьей Брайанта
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Сабрина Ионеску обнимает Наталью Брайант.
Фото Getty Images
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Жена Коби даже была на свадьбе Сабрины.

Женская баскетбольная сборная США в девятый раз выиграла олимпийский турнир. В финале парижской Олимпиады американки с минимальным отрывом обыграли Францию (67:66). Защитник Сабрина Ионеску после завершения матча побежала на трибуны праздновать триумф с женой и тремя дочерями покойного баскетболиста Коби Брайанта.

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Ионеску обняла жену Брайанта Ванессу и трех ее дочерей — Наталью, Бьянку и Капри. Баскетболистка познакомилась с Коби в 2019-м, когда он вместе с дочерью Джиджи присутствовал на матче ее студенческой команды Oregon Ducks. После игры пятикратный чемпион НБА посетил раздевалку. «Они сидели прямо у площадки, и у меня отвисла челюсть. Они смотрели всю игру. И это был первый раз, когда я встретила Коби», — вспоминала девушка.

Сабрина Ионеску.
Фото Reuters

Сабрина иногда тренировалась с дочерями Брайанта и постепенно сблизилась семьей баскетболиста. Его жена Ванесса даже присутствовала на свадьбе Ионеску в этом марте. Смерть Коби и Джиджи серьезно повлияла на спортсменку — какое-то время после трагедии она наносила их имена на кроссовки, в которых выходила на паркет.

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«Я вспоминаю о Коби и Джиджи каждый день, чту их наследие и преданность игре, — делилась Сабрина. — Я просыпаюсь каждый день с благодарностью за предоставленную мне возможность и стремлюсь быть примером, образцом для подражания для молодых людей, и особенно для девушек, чтобы они занимались спортом. Я видела, как Коби поддерживал свою семью и как он постоянно выступал в защиту женского баскетбола. Его поддержка и продвижение равенства в спорте, а также его менталитет Мамбы — вот что мотивирует меня сегодня».

Сабрина Ионеску с женой и детьми Коби Брайанта.
Фото из соцсетей Сабрины Ионеску

Коби Брайант и его дочь Джиджи разбились в авиакатастрофе 26 января 2020 года. Вертолет с ними на борту врезался в склон горы в Калабасасе. Также на борту находилось еще семь человек.

Ионеску выступает за клуб женской НБА «Нью-Йорк Либерти». В 2022-м она дебютировала в Матче звезд лиги, в том же году выиграла чемпионат мира в составе сборной США. В 2020-м ее выбрали на первом номере драфта.

Баскетбол
Олимпиада
Сборная США по баскетболу
Коби Брайант
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