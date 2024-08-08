Хозяева паркета смогли остановить Шредера и братьев Вагнер.

Олимпиада. Баскетбол. Полуфинал

Франция — Германия — 73:69

Франция: Ябуселе (17 + 7 подборов), Кординье (16 + 7 подборов), Вембаньяма (11 + 7 подборов)

Германия: Шредер (18), Ф. Вагнер (10 + 8 подборов), Тайс (8 + 11 подборов + 6 передач)

Франция после неудачного группового этапа проводит блестящий плей-офф. Вслед за Канадой Les Bleus смогли выбить из борьбы сборную Германии во главе с MVP ЧМ-2023 Деннисом Шредером. В финале команда Венсана Колле получит сумасшедшую поддержку.

Щелкнули выключателем

Первая четверть началась для Франции обескураживающе. Шредер уверенно вел игру своей команды в атаке, а Франц Вагнер разрывал в трехсекундной зоне. Если бы не настырность Матиаса Лессора, то французы уступали бы с разгромной разницей. Во второй четверти немцы быстро повели «+10», подтвердив статус фаворита полуфинала. Казалось, что с такой классной игрой действующие чемпионы мира легко обеспечат себе выход в решающий матч Игр, но тут Франция включилась по полной. За 8 минут игрового времени команда Горди Херберта набрала всего 3 очка, а на большой перерыв коллективы ушли с равным счетом — 33:33.

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На трибунах за матчем наблюдали легенда немецкого баскетбола Дирк Новицки и многолетний наставник «Сан-Антонио» Грегг Попович, который мог вживую понаблюдать за своим главным бриллиантом Виктором Вембаньяма. Впрочем, 20-летний форвард не смог блеснуть в этом матче, реализовав только 4 броска с игры из 17. Роль же лидера, как в матче с Канадой, на себя взял Гершон Ябуселе.

Форвард «Реала» набрал 9 очков для своей команды подряд. Правда, Германия оставалась в игре благодаря сумасшедшим попаданиям Шредера (42:42). Однако на второй рывок французов у Денниса и компании ответа не нашлось. После дальнего попадания Эвана Фурнье хозяева повели «+6», а точные броски Вембаньяма и Франка Ниликины в дебюте четвертой четверти сделали положение немцев критичным (+13). Ябуселе же показывал еще и выдающуюся игру в защите, дважды накрыв Шредера.

Тем не менее чемпионы мира нашли в себе силы, чтобы довести дело до нервной концовки. После точной «трехи» Вагнера от преимущества Франции осталось всего два очка (70:68). Играть оставалось 38 секунд. Франция провела не самую уверенную атаку со сложным броском Фурнье, отскок забрал Вагнер, но удержать мяч не получилось. Вместе с ним Франц вылетел в аут. Владение осталось у Франции, поэтому немцам пришлось фолить на Вембаньяма. Под давлением 20-летний Виктор реализовал один штрафной из двух.

Всего «+3» и 10 секунд для Германии, чтобы перевести игру в овертайм. Однако Исайя Кординье быстро сфолил на Шредере, и знаменосец немцев также реализовал всего одну попытку. Тут же фол на себе нашел Кординье, который не промахнулся с линии: «+4». Это был приговор для Германии.

«У нас есть качество, у нас есть характер, мы любим друг друга, — признался после матча Фурнье. — Мы знали, что не раскрываем весь свой потенциал, но мы отреагировали. Мы щелкнули выключателем. Все изменилось. Это объединило нас, и теперь мы в финале, и нам осталось сделать еще один шаг».

Фото Reuters

Борцовский прием

Немцы считались вторым претендентом на золото после США, но теперь могут сыграть с командой Стива Керра только за третье место (в случае поражения Dream Team от Сербии). Франция же выходит в финал и должна благодарить за это Ябуселе. Гершон стал самым результативным игроком своей команды в двух матчах плей-офф подряд.

Форвард был выбран на драфте НБА-2016 под 16-м номером, но заиграть в «Бостоне» у Ябуселе не получилось. За два сезона он провел 74 матча, отправлялся в Лигу развития, а в 2020 году (после сезона в Китае) решился на возвращение в Европу. После классного сезона в АСВЕЛ Гершон получил предложение от «Реала», где уже успел выиграть Евролигу и стать одним из ключевых баскетболистов «Королевского клуба».

«Я часто обсуждаю это со своими партнерами по команде, потому что у многих из них есть опыт выступлений в НБА. Все согласны, что «Реал» организован лучше, чем некоторые команды НБА. Наши тренировочные объекты, которые мы используем совместно с футбольной командой, не имеют себе равных. У нас есть все: от наших комнат до всех видов процедурных кабинетов, здесь есть даже МРТ и рентгеновские аппараты. Вы можете сделать все на месте, это невероятно. Условия тренировок — уникальные», — рассуждал экс-форвард «Селтикс» перед Олимпиадой.

Хотя в чемпионском сезоне Ябуселе отметился не только классной игрой, но и неприятным инцидентом. Во втором матче серии плей-офф Евролиги между «Реалом» и «Партизаном» в Мадриде случилась массовая драка. В инциденте принял участие Данте Экзам из белградского клуба, который во время схватки получил разрыв сухожилия пальца ноги и повреждение верхней губы. После матча Экзам, который в какой-то момент драки сошелся с бигменом «Реала» Ябуселе, передвигался на костылях. Удивительно, но за борцовский прием Гершон получил всего один матч дисквалификации, а «Партизан» без своего лидера уступил мадридцам в пяти матчах.